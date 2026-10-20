我是廣告 請繼續往下閱讀

龔明鑫致詞，投審會統計，核准的僑外資來台投資金額，從 1 月到 9 月，金額達到192.3 億美元（約新台幣6258億元），「今年一定會突破200億美元」，未來還有27案正在掌握當中，將可以持續挹注台灣。龔明鑫表示，台灣今年經濟成長率一定會超過 11%，甚至有機會可達到12%，認為台灣可以繳出好成績，部分來自外商貢獻跟投資，否則台灣也不會有今天這麼好的成績。他說，投審會核准僑外資投資金額，從 1 月到 9 月，金額已達到192.3 億美元，認為全年一定可以超過200 億美元；並補充馬政府8年僑外投資每年平均50億美元，蔡政府平均則來到100億美元。龔明鑫說，今年同時還掌握27 件投資案，金額約200億美元，較去年成長315%，其中13家簽訂投資意向書（LOI），不僅有半導體及AI供應鏈，很大規模也來自離岸風電。他尤其提到，今年有來自日本連鎖嬰幼兒用品品牌「西松屋」（Nishimatsuya）選擇來到台灣做嬰幼兒與孕婦用品，「感謝西松屋信任台灣」，認為未來小朋友還會愈來愈多，將來將可以迎來更多孩童商機。