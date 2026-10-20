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距離投票剩39天！信民協會公布台北市長最新民調，代表民進黨出戰的立委沈伯洋支持度突破5成，領先台北市長蔣萬安17%。消息一出，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今（20）日在輿情記者會上被問看法時，一度不太敢相信，還特別反問記者「你有講錯嗎？」確認沒講錯，馬上提醒大家別那麼開心，距離投票還有一個多月，要繼續努力拚戰。莊瑞雄表示，沈伯洋打到現在讓大家很驚艷，這樣的民調對競選團隊是很大的鼓舞，但沈伯洋一點都沒驕傲、輕忽。一點一滴的小水滴，匯聚起來的洋流是正向的，這一場選舉到現在充滿溫暖。台北市民水準非常高，會針對候選人的專業、能力，甚至人格特質都做比較。民進黨立委林俊憲則在社群上發文說，「真的有黃金交叉嗎？」這份民調最大的重點是看好度，看好度提升，代表越來越多人相信沈伯洋，支持者對勝選有信心，就更有機會轉化成實際的投票行動。但「台北市民真的會做出奇蹟般的逆轉抉擇嗎？面對這個問題，我們沒有肯定的答案。唯一可以確定的只有，沈伯洋的支持度不斷成長，蔣萬安則一路下滑。」最後呼籲支持者，台北市長選舉即將進入最激烈的陸戰階段，大家「戒慎恐懼，戒慎恐懼」。此次民調由民調專家戴立安負責問卷設計與分析、畢肯市場研究公司執行電話訪問，調查時間為10月14日至16日，對象為設籍台北市且年滿20歲的民眾，成功完訪1075人，包括住宅電話753人、行動電話322人，抽樣誤差最大值為正負3.0個百分點。