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獨創「雙武器切換」機制！打造專屬戰鬥流派

《定海》2.0試玩4大特色

台灣遊戲廠商傑仕登旗下首款自行研發的動作ARPG Roguelike遊戲《定海》，宣布參加10月20日登場的Steam新品節，釋出最新的2.0試玩版與第二部宣傳影片。官方指出本次2.0試玩版開放正式版繼承存檔功能，玩家在試玩版中所累積的冒險進度，都能延續至預定於2026年發售的正式版本中。《定海》的世界觀取材自中國古典神話《山海經》與「大禹治水」傳說，玩家將扮演昔日深受炎帝重用的神將「玄龍」，在遭到放逐並戰死數百年後，於不周山借用大禹義子「益」的肉身重返人間。而被奪去肉身的益，魂魄則化為上古神鳥「羽嘉」幼雛，陪伴玄龍一同穿梭於輪迴關卡間斬妖除魔，改寫自身命運。官方同步公開《定海》第二部宣傳影片，展示高速攻防轉換、拳拳到肉的扎實打擊感，以及與諸多《山海經》神魔BOSS對決的精彩畫面。《定海》預定於2026年在PC Steam平台推出，字幕支援繁體中文、簡體中文、英文、日文及韓文，並提供中文配音，主要遊戲特色如下：官方目前規劃了5種類型武器，玩家每次可自由攜帶並切換其中兩種，如近戰單手劍「白宵劍」、遠程「烏木弓」，在戰場上隨時因應敵情切換近戰與遠程打法。冒險途中能隨機取得分為「攻擊、生存、奇詭、元素」4大類型的「法寶」能力，可直接強化角色屬性、增加武器招式或削弱敵方，讓每一輪冒險都能發展出截然不同的戰鬥建構。：開放長年伴隨天雷落下的全新地圖「河陽」，場地中的陷阱可觸發落雷攻擊敵方。玩家將在「河陽」迎戰手持雷霆巨錘、極具壓迫感的全新強敵「刑天」。：實裝主打快節奏連擊的水屬性雙刃武器「斷水」，能造成緩速、冰凍傷害與範圍擊退；隱藏靈獸「騶吾」與多項全新神性技、天賦也同步登場。新版新增支援4K高解析度畫質、按鍵自訂與地圖導引設定，大幅強化操作手感與視覺表現。