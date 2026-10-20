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▲許多象迷在中信兄弟商品部外排隊，人潮一路排到國父紀念館連結通道。（圖／記者陳柏翰攝,2026.10.20）

▲中信兄弟商品部因許多球迷在外排隊，一度需要控管入場人流。（圖／記者陳柏翰攝,2026.10.20）

▲中信兄弟商品部內，最受歡迎的商品為小象吊飾系列。（圖／記者陳柏翰攝,2026.10.20）

▲中信兄弟商品部內，最受歡迎的商品為小象吊飾系列。（圖／記者陳柏翰攝,2026.10.20）

▲中信兄弟商品部內，最受歡迎的商品為小象吊飾系列。（圖／記者陳柏翰攝,2026.10.20）

▲台灣大賽期間，中職商品部也有營業，熱銷的「歐告」娃娃現場也買得到。（圖／記者陳柏翰攝,2026.10.20）

▲台灣大賽期間，中職商品部也有營業，現場能買到與總統府聯名的「Team Taiwan」毛巾。（圖／記者陳柏翰攝,2026.10.20）

中華職棒37年台灣大賽持續在臺北大巨蛋進行中，系列賽吞下2敗的中信兄弟對決手握2勝優勢的味全龍，今（20）日由兄弟擔任主場球隊。賽前B2兄弟商品部湧入大批黃衫球迷，人潮多到工作人員必須實施人流控管。現場除了台灣大賽限定的「信念」毛巾、Passion Sisters全員合體毛巾掀起搶購，小象吊飾系列也廣受喜愛；此外，B2區還有中職商品部，日前頗受歡迎的「歐告」玩偶同樣能在現場買到，走過的球迷千萬別錯過。台灣大賽前2戰兄弟皆不敵龍隊吞下2敗，今日兩軍持續在大巨蛋過招，且主客場互換，由兄弟擔任主場。賽前B2商品部湧現驚人人潮，排隊人龍一路延伸至國父紀念館地下通道，現場工作人員甚至一度關閉入口大門，實施進場人流管制。《NOWnews》記者實際走進商品部，五花八門的兄弟商品映入眼簾，包含球員個人毛巾、Passion Sisters女孩毛巾，以及各式主客場球衣、T-shirt，更有台灣大賽限定推出的「信念」毛巾與PS全員合體毛巾。至於哪項商品最受球迷青睞？現場工作人員透露，小象吊飾系列深得大小朋友的喜愛；記者在現場直擊，不少球迷在小象專區前駐足，紛紛拿起吊飾在隨身包包旁比劃搭配。除了兄弟官方商品部外，B2的中職商品專區同樣買氣熱絡，現場除了經典的「歐告」小娃娃，還有日前引發搶購熱潮的大型「歐告」玩偶，一旁更陳列中職與總統府聯名的「Team Taiwan」毛巾。現場工作人員表示，中職商品部在台灣大賽期間皆會持續營業。今年是台灣大賽史上首度上演「龍象大戰」，前2戰合計已湧入7萬9568人。今日G3與明日G4預售票雙雙突破3萬張，極具機會改寫台灣大賽歷史前4戰累積進場人數的新高紀錄。