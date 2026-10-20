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新竹8隻緬因貓10/30開放認養！取得資格得先上課

▲新竹南寮漁港於7月28日大批緬因貓疑遭人惡意棄置事件，流浪動物珍愛協會以及動保所接獲通報前往現場救援。（圖／流浪動物珍愛協會）

▲緬因貓雖然美麗又身價昂貴，但牠們作為大型貓，成年體重可以輕鬆達到 7 至 10 公斤以上。（圖／新竹市政府）

認養前審慎評估！任意棄養最高罰15萬

新竹市品種貓登記認養懶人包

新竹市南寮漁港於7月28日發生大批緬因貓疑遭人惡意棄置事件，當時流浪動物珍愛協會接獲民眾通報，指出南寮漁港疑似有多隻緬因貓遭人丟棄，甚至有貓咪一度受困沙灘，所幸後續獲救。時隔近3個月，新竹市政府今（20）日公告，經動物保護及防疫所經獸醫師專業評估後，確認目前已有8隻貓咪健康狀況適合開放認養，將於10月30日上午公開抽籤送養，完整資格以及注意事項也全數公布了！新竹市動物保護及防疫所表示，經獸醫師專業評估後，確認目前已有8隻貓咪健康狀況適合開放認養，並已完成驅蟲、絕育手術，以及狂犬病、三合一疫苗預防注射。新竹市政府將於10月30日上午10時，在新竹市動物保護教育園區辦理公開抽籤送養。，取得抽籤資格後才能參與，市府也呼籲有意認養的民眾把握機會，為貓咪尋找溫暖的新家。為確保送養程序公平、公正，此次將採公開抽籤方式辦理。符合資格的民眾須於10月30日上午10時前至園區現場登記，並於上午10時30分參加公開抽籤。認養規定為同一戶籍限1人參加，每人限抽1隻，民眾也須自備適當的運輸籠，以利安全接送貓咪返家。新竹市動保所提醒，飼養寵物是一份需要長期投入的責任，民眾認養前應審慎評估居住環境、家庭成員意願、日常作息及經濟能力，確認具備妥善照顧動物的條件後再提出申請。若因故無法繼續飼養，也應尋求合適的安置管道，切勿任意棄養。動保所表示，依《動物保護法》規定，任意棄養動物可處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。市府呼籲民眾落實飼主責任，以領養代替購買，共同維護動物福利與權益。《NOWNEWS》今日新聞也呼籲，緬因貓雖然美麗又身價昂貴，但牠們作為大型貓，成年體重可以輕鬆達到 7 至 10 公斤以上，食量也是一般貓咪的 2 到 3 倍起跳，每月的伙食開銷相當可觀，還要考量後續潛在的龐大醫療費用。既然愛牠，就必須給予穩定且高品質的照顧！因此，在被緬因貓的可愛模樣迷倒、想衝動認養帶回家之前，飼主們務必先冷靜審視自身的條件是否能滿足照護條件。