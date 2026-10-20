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「總舖師歌王」台語歌手陳隨意今年主持節目《請世界吃桌》翻紅，工作邀約如雪片般飛來，加上經營團膳便當公司，傳出賺進近億元的收入，沒想到，今（20）日傳出他的聲帶結節病情惡化，確定明天緊急開刀治療，預計停工2個月噤聲休養。據《聯合報》報導，陳隨意5月主演舞台劇時驚覺聲音沙啞，狀況時好時壞，就醫檢查發現聲帶長結節，與醫師討論後決定持續觀察、保守治療，不過他的工作排滿滿、演出不斷，長時間唱歌、講話及過於疲累導致病情轉趨嚴重，上週五回診時被告知需要動手術，老婆謝宜君跟一雙兒女都鼓勵及早治療。報導指出，陳隨意表示，做完手術後需要全面噤聲並接受語言治療，接下來生活全靠文字溝通，估計休養2至3個月才有辦法開口高歌，至於今年收入是否近1億元，他低調表示，疫情之後物價持續高漲，團膳收支打平苦撐，還好演藝工作收入比以前好，兩者剛好可以互補，坦言目前還有房貸跟車貸的壓力。據了解，聲帶結節（俗稱聲帶長繭）是指兩側聲帶因為長期過度發聲或摩擦，導致黏膜表皮增生形成的良性腫塊，由於結節會使聲帶無法緊密閉合，進而引發聲音沙啞、說話吃力與高音上不去等症狀。醫師提醒，早期結節可透過語言治療（矯正發聲）、休聲與多喝水改善，若拖延至組織纖維化才可能需要手術，因此出現持續性聲音異常時，應及早接受聲帶鏡檢查以免延誤治療。