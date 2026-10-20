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▲「台灣蝶王」王冠閎今日站上臺北大巨蛋投手丘，替台灣大賽G3開球。（圖／記者陳云茹攝,2026.10.20）

「台灣蝶王」王冠閎日前在名古屋亞運奪下男子200公尺蝶式金牌，正式獲封「亞洲蝶王」。今（20）日王冠閎現身中華職棒37年台灣大賽G3，擔任賽前開球嘉賓。這是王冠閎相隔5年再次受邀開球，也是首次站上臺北大巨蛋投手丘，王冠閎笑說現場球迷的加油聲跟亞運賽場相似，讓他又有出征的感覺。被問到腰部傷勢，王冠閎表示已經痊癒，日前也已投入全民運的賽事，在200公尺「障礙游泳」跨項摘金。王冠閎說，再次收到開球邀約時非常開心，「我是很喜歡看運動的人，所以很開心為中信兄弟開球，也很榮幸站在這裡。」王冠閎笑說，前次開球有點拋物線，這次則是用了點力氣，希望讓球更完美落到捕手手套中，「雖然好像不小心提早落地了，但我覺得還不錯。」王冠閎透露，台灣大賽的氛圍讓他站上球場也跟著緊張，「觀眾的加油聲、歡呼聲，跟在我的亞運賽場上是很相似，甚至更大聲的，所以一站到場上，好像又要出戰的感覺。」他坦言，之前來大巨蛋都是看演唱會，「這次可以站棒球場上，整個氛圍跟看演唱會是完全不一樣。上面的觀眾很多，站在投手丘是我自己一個人，其實是蠻緊張的。」王冠閎比較投手丘上與水下的孤獨感，「下水的的瞬間不會聽到聲音，也不會看到其他人，但我剛剛在場上拿麥克風回答問題時就很緊張。我想這不一樣的體驗，是我人生中很棒的回憶。」王冠閎在亞運前突發急性腰部肌腱發炎，但他仍克服傷勢勇奪金牌。談到傷勢狀況，王冠閎說目前已經百分之百恢復、完全的健康，「其實高強度的比賽馬上結束後，回台灣有更不適的狀況。經過兩個禮拜的好好的休息調整，其實恢復的還不錯。」王冠閎日前參加全民運，在200公尺「障礙游泳」跨項摘金。