我是廣告 請繼續往下閱讀

AI模式早喊會北轉！傳統2大模式仍預測登陸台灣

▲薔琵從19日晚間至20日清晨歷經第2次眼牆置換，呈現更大、更清晰的風眼，眼牆也相當對稱、寬廣且厚實，從衛星雲圖觀察相當醒目。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

副高壓走向成關鍵！週三將是重要觀察日

薔琵扛過第2次眼牆置換！強度有望再增強

薔琵颱風持續朝台灣逼近，後續路徑預測卻出現傳統物理模式與人工智慧（AI）模式分歧的情況。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，目前主流傳統模式仍預測颱風可能登陸台灣，但AI模式早已傾向颱風從日本石垣島一帶海域北上，雙方預測差異的關鍵，在於對太平洋高壓（副高壓）後續變化的判斷不同。針對近期持續變化的路徑預測，粉專以傳統物理模式中的美國GFS及歐洲EC模式為代表，並與多種AI預報模式進行比較，包括Google DeepMind的WN2C R1、R2，以及近期使用的WNV3，另有ECAIFS與較早期的Google GENC模式。粉專分析，多數AI模式預測薔琵將在日本石垣島附近海域北上，雖然各模式對路徑的東西位置仍有調整，但整體而言，預測路徑多落在台灣東方海域，並朝東北方向移動。相較之下，GFS及EC等傳統主流模式目前仍認為薔琵可能登陸台灣，雖然路徑也出現逐漸北修的跡象，但與AI模式的預測仍有差距。「觀氣象看天氣」指出，兩類模式的主要差異，在於對北方槽線影響太平洋高壓的程度有不同判斷。傳統物理模式認為，槽線對副高壓的影響有限，副高壓仍能維持相對完整的結構，進而影響薔琵的移動方向；AI模式則普遍預測副高壓可能出現缺口，讓颱風有機會沿著缺口向北移動。即使距離颱風可能影響台灣的時間已相當接近，各模式仍未完全取得共識。粉專因此將21日列為重要觀察日，後續須留意傳統模式是否進一步向北修正，或AI模式是否調整原先預測。「觀氣象看天氣」表示，薔琵颱風20日下午5時距離台灣約1500公里，當時中心附近最大持續風速約55公尺／秒，預估晚間可能增強至60公尺／秒，有機會追平今年最強颱風的強度。粉專指出，薔琵從19日晚間至20日清晨歷經第2次眼牆置換，回顧前一次眼牆置換後，颱風風眼由較小的針眼逐漸擴大；此次置換後，則呈現更大、更清晰的風眼，眼牆也相當對稱、寬廣且厚實，從衛星雲圖觀察相當醒目。粉專提醒，颱風路徑的變化將直接影響台灣各地風雨發生的時間與程度，目前仍應持續觀察各模式更新，待路徑逐漸明朗後，再進一步評估實際影響。