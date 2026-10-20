旅宿業受到少子化、高齡化衝擊，長期陷入缺工窘境。勞動部推出「旅宿業中高齡者及高齡者人力運用指引手冊」的企業版及勞工版指南，有意解決高齡化勞工投入旅宿業所面臨的疑難雜症。旅宿業者今（20）日也表達，中高齡就業者對於人力缺口有很大幫助，但也強調必須要按照體力、工作習慣安排設計任務，發揮最大效果。
勞動部說明，台灣正面臨嚴峻人口結構轉型，15歲到64歲的工作年齡人口正逐漸遞減，65歲以上的人口則逐漸增長，預計到2070年65歲以上的人口會高達46.5%，與壯年人口相當，進而影響到勞動力人口。
去年發布指南 今年納入部分工時注意事項
旅宿業因全年營運，淡旺季明顯，且屬於高度人力需求的行業，當面對勞動力減少，勢必需要設法保留穩定勞動力來源，而旅宿業者均表達高年級族群員工備受肯定，成為重要的產業組成。而用全職雇用，人力上往往比較穩定，但考量到淡旺季差異，可以朝向部分工時來設計。
勞動部勞發署長黃齡玉表示，去年首次發布「旅宿業中高齡者及高齡者人力運用指引手冊（企業版）」及「旅宿業中高齡者及高齡者職場指引手冊（勞工版）」兩大實用指南，經過1年時間，得到很多業者善意回饋，持續充實手冊內容。
這次在企業版納入旅館業部分工時跟彈性排班常見的作法，如部分工時怎麼投勞健保、部分工時排班彈性等。勞工版則歸列出怎麼整理履歷，尤其現在AI普及，就引導勞工透過AI的協助去撰寫履歷、找職缺。
中高齡投入旅宿業 業者大談怎麼重新設計職場
現場旅宿業也對高齡者員工表達肯定。裕元花園酒店人力資源部經理王郁維說，中高齡勞工運用起來沒有那麼簡單，必須要做好許多優先準備，有些事如電影《高年級實習生》具有豐富經驗老手，也有可能是職場不順遂的長輩，因此裕元花園酒店建立「裕元45+永續支援系統」，協助中高齡者技能養成。
中華民國觀光產業國際行銷協會榮譽理事長徐銀樹表示，像是房務打掃包含整床、補充備品及清潔等，認為中高齡可以安排2人一組配合整床，或是安排補充備品等比較沒有太吃體力任務。
新北市旅館商業同業公會理事長陳建揚則說，高齡社會下，將有經驗、穩定度高及有責任感的大哥大姊留下來成為即戰力，認為勞動部所發放指南及職務再設計，有助降低企業僱用風險與勞工負擔。
勞動部強調，讓經驗成為企業最珍貴的資產，是減緩缺工、打造強韌團隊的雙贏策略，欲了解更多政策資源與協助措施，請至勞動部「45+就業資源網」或撥打免付費客服專線0800-777-888由專人為您服務。
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去年發布指南 今年納入部分工時注意事項
旅宿業因全年營運，淡旺季明顯，且屬於高度人力需求的行業，當面對勞動力減少，勢必需要設法保留穩定勞動力來源，而旅宿業者均表達高年級族群員工備受肯定，成為重要的產業組成。而用全職雇用，人力上往往比較穩定，但考量到淡旺季差異，可以朝向部分工時來設計。
勞動部勞發署長黃齡玉表示，去年首次發布「旅宿業中高齡者及高齡者人力運用指引手冊（企業版）」及「旅宿業中高齡者及高齡者職場指引手冊（勞工版）」兩大實用指南，經過1年時間，得到很多業者善意回饋，持續充實手冊內容。
這次在企業版納入旅館業部分工時跟彈性排班常見的作法，如部分工時怎麼投勞健保、部分工時排班彈性等。勞工版則歸列出怎麼整理履歷，尤其現在AI普及，就引導勞工透過AI的協助去撰寫履歷、找職缺。
中高齡投入旅宿業 業者大談怎麼重新設計職場
現場旅宿業也對高齡者員工表達肯定。裕元花園酒店人力資源部經理王郁維說，中高齡勞工運用起來沒有那麼簡單，必須要做好許多優先準備，有些事如電影《高年級實習生》具有豐富經驗老手，也有可能是職場不順遂的長輩，因此裕元花園酒店建立「裕元45+永續支援系統」，協助中高齡者技能養成。
中華民國觀光產業國際行銷協會榮譽理事長徐銀樹表示，像是房務打掃包含整床、補充備品及清潔等，認為中高齡可以安排2人一組配合整床，或是安排補充備品等比較沒有太吃體力任務。
新北市旅館商業同業公會理事長陳建揚則說，高齡社會下，將有經驗、穩定度高及有責任感的大哥大姊留下來成為即戰力，認為勞動部所發放指南及職務再設計，有助降低企業僱用風險與勞工負擔。
勞動部強調，讓經驗成為企業最珍貴的資產，是減緩缺工、打造強韌團隊的雙贏策略，欲了解更多政策資源與協助措施，請至勞動部「45+就業資源網」或撥打免付費客服專線0800-777-888由專人為您服務。