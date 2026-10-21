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有「K-POP教父」之稱的李秀滿近日推出全新女團A2O LITE，因神似少女時代，而火速吸引外界關注。隨著成員討論度漸漸升高，有網友也討論李秀滿在其中最捧誰，許多人狂點名13歲老么AIJING（盛艾敬），指出整團只有她的髮色是咖啡色，其他人都清一色是黑色。不過因為艾敬父母長期拖欠薪資的問題，總債務還高達人民幣345萬元（約台幣1550萬元），因此許多人也不滿喊話：「父母先還錢吧。」A2O LITE出道後火速吸引外界關注，因此有網友也開始討論李秀滿在團體中主要捧誰，有人點出是擔任C位的OA，但更多人則認為是老么艾敬，指出在全員清一色的黑髮中，她是唯一染咖啡色髮色的成員，加上在出道曲中的分量也是最多，歌曲一開始還與XILI有雙人舞的片段。但因為艾敬父母張靜、盛嘉川創立的「北京索菲思教育科技有限公司」，在2年前就被員工揭露拖欠薪資，還遭到法院裁定強制執行到院清償，總債務高達人民幣345萬元，等於是在拖欠薪資的情況下，砸重金讓女兒參加選秀出道。對此，張靜也發文道歉，承認目前正陷入嚴重困境，並表示對受到損失的人員感到抱歉。然而部分網友依然不買帳，認為雖然父母的錯不該牽連到後代，但艾敬也可以說是既得利益者，紛紛喊話：「父母先還錢再說吧」、「都欠債還能這樣，她父母到底是砸了多少錢？」、「這一看就偏心，只有讓她染頭髮。」