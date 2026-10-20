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協助民眾防詐，金管會鼓勵金融機構可依與客戶的契約約定，提供定存解約或匯出大額款項時，通知「指定聯絡人」的服務，目前已有24家銀行開辦，另有7家銀行及郵局明年加入，民眾可於金融機構註記指定信任的親友為聯絡人，未來若發生定存解約或轉匯超過一定金額款項時，銀行將及時發送通知予指定聯絡人，藉由親友的及時關懷，為民眾財產安全增加一道防線。金管會表示，這項服務採「自由申請、自主指定」原則，由民眾依金融機構規定，「預先約定」可協助關懷的家人或親友，於符合約定條件的金融交易或業務辦理情形發生時，由金融機構依其服務內容通知指定聯絡人，讓所指定的聯絡人有機會即時了解狀況並協助查證。金管會說明，這服務並非由指定聯絡人直接代替本人決定交易，也不代表所有交易均會受到通知或自動停止，而是透過增加一個關懷步驟，降低民眾在遭受詐騙話術影響時，獨自做出重大財務決定的風險，期能藉由多一層親友關懷，及時攔阻詐騙。金管會統計，截至今（115）年9月底，已有24家銀行開辦本服務，另有7家本國銀行及中華郵政公司規劃於明年6月底前陸續開辦。截至7月底，約有1萬2580人申辦，其中玉山銀行申辦件數最多，超過7500件，台北富邦銀行也有3426件，再來是聯邦銀行。金管會強調，防詐不能只靠單一機制，更需要民眾、家庭及金融機構共同合作，建議民眾與家人討論財務安全及防詐觀念，特別是家中長輩或較少接觸金融服務者，可向往來銀行或其他金融機構洽詢是否提供這項服務，並完成這項服務的約定，讓信任的親友適時參與關懷，有助於及早發現可疑情況，避免蒙受財產損失的風險。