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社群媒體上近期不斷瘋傳北韓領導人金正恩因為腦溢血，在中國北京搶救後逝世。但這一傳聞出現後，北韓方面未直接回應，官媒《朝鮮中央通訊社》今（20）日PO出金正恩視察服裝鞋類展覽的照片闢謠。對此，韓國官員也提到，相關消息並無法佐證。據《紐約郵報》報導，中國旅美異議人士謝萬軍18日在X自稱掌握了金正恩過世的爆炸性消息，他指稱金正恩發生嚴重腦出血，北京協和醫院專家17日前往北韓救治，並在金正恩昏迷後將他送往北京搶救，仍回天乏術，遺體已秘密運回北韓。他還稱中國已秘密調派9000名解放軍士兵進駐平壤，防止局勢動盪，召回休假士兵。但上述說法皆缺乏任何證據。北韓官媒並未直接回應傳聞，朝中社今天釋出金正恩19日參觀在平壤舉行的服裝與鞋類展覽，可看到他與女兒金主愛一起參觀。韓聯社報導也引述南韓外交與安全官員說法提到，他們並未獲悉任何足以佐證金正恩逝世相關說法的消息。