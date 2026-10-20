先押上江忠城結果連被打2安，才派出最穩的呂彥青，高壓力下連續投出保送、觸身，以及張政禹關鍵2分打點內野安打，單局慘失4分，味全龍就靠一波搶攻，終場6：0擊敗中信兄弟

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中信兄弟打線遭壓制 味全龍得分效率更高

前五局雙方各敲1安 上演極致投手大戰

中信兄弟牛棚失守 單局丟4分釀敗因

▲ 味全龍游擊手張政禹單場3打數2安打，進帳4分打點，成為味全龍G3贏球大功臣。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.17）

中職37年台灣大賽G3今（20）日開打，2勝在手的味全龍擔任客場球隊，交手主場黃衫軍中信兄弟，兩隊再度上演投手大戰，先發洋投羅戈、鋼龍前5局都一分未失，各自僅被打出1安打，直到第七局，中信兄弟關鍵調度，，黃衫軍陷入0勝3敗絕望深淵，過去台灣大賽史上出現過9次0勝3敗局面，還未有球隊成功逆轉。中信兄弟歷經季後挑戰賽一波狂打，來到台灣大賽前2場打線卻遭到壓制，合計僅有8安打攻下1分，打擊率僅1成29、純長打率.016，味全龍方面，實際上打線也並未發揮，打擊率同樣僅有1成85、OPS.524成績，但差別在於關鍵時刻發揮，首戰靠高飛犧牲打拿下寶貴2分，上戰更由曾聖安扛出3分砲，前2戰取得領先。本場比賽吸引32829人進場，開打後同樣維持系列賽走勢，李凱威雖然首棒就敲安，但後續羅戈先飆出三振，再讓張政禹敲出滾地球，游擊手江坤宇上演精采雙殺打，化解首局失分危機。鋼龍方面，則一路投到第4局才被張仁瑋敲出首安，但後續也連續解決2位打者，前五局一分未失，羅戈前五局雖投出多達8次三振，但用球數多達85顆好球，鋼龍僅有5K，但用球數也相對精簡，僅用70球。第六局，羅戈2出局後被張政禹纏鬥多達11球，最終還投出保送，雖然1球解決讓下一棒劉基鴻，但用球數也達到102球，兄弟第七局選擇先派出江忠城，結果被劉俊緯、蔣少宏串聯安打，逼得牛棚頭號大將呂彥青出馬，結果他連續投出2次保送＋1次觸身球，後續張政禹內野安打，味全龍單局攻下4分。鋼龍最終投到第7局結束才退場，第八局味全龍推出李超投出3上3下，第九局還由蔣少宏長打發難，後續張政禹再敲右外野2分打點一壘安打，味全龍再攻下2分，張政禹本場包辦4分打點。中信兄弟最後反攻機會，味全龍推出趙璟榮，他順利投出三上三下，中信兄弟終場0：6輸給味全龍，系列賽陷入0勝3敗低潮，攤開台灣大賽史上出現過9次0勝3敗局面，還未有球隊成功逆轉。