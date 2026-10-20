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▲李多慧一看到官方鏡頭，一連做出吃驚、嘟嘴、歪頭、送飛吻、雙手交叉比「七」、露齒燦笑和眨眼等7個表情。（圖／翻攝自Threads）

「小龍女」李多慧來台耕耘4年，堪稱人氣最高的韓籍啦啦隊女神，而她會走紅不是沒有原因，近日一支女神在台灣大賽G2應援的影片，只見她一瞧見官方鏡頭，居然連續做出高達7個POSE回應攝影機，擺拍之專業讓網友嘖嘖稱奇，吸引逾5萬人按讚和瀏覽。曝光的影片，可見18日台灣大賽的現場，主場啦啦隊「小龍女」成員就定位，準備帶來精采演出，而當大會的鏡頭一定格在李多慧、林襄、貝拉3人身上，李多慧立刻反射性給予回應，她一連做出吃驚、嘟嘴、歪頭、送飛吻、雙手交叉比「七」、露齒燦笑和眨眼等7個表情。該段影片引來大批網友熱烈討論，「多慧發現鏡頭能力真的超強」、「鏡頭雷達根本內建的，還有空送飛吻」、「好可愛！表情管理超好」、「好厲害的眨眼」、「而且瞬間給了六張（應為七張）照片的鏡頭」、「真的超厲害！不管多遠都找得到（鏡頭）」、「專業的就是不一樣！」味全龍日前公布的台灣大賽5場主場應援班表中，李多慧排定了4天，只有10月23日當天因為早已安排其他既定工作而無法排班，不過她也貼心地向球迷承諾，當天工作結束後會立刻趕往大巨蛋球場觀賽，繼續為球隊加油打氣。