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針對立委關切國內有28家金融機構使用中港資系統，金管會今（20）日表示，針對銀行、保險及證券業供應商的資安均有相關規範，若違反會回歸內控機制進行處分，目前尚未針對特定國家（地區）列出明文禁用名單。民進黨立委郭國文關切，日本、韓國近期出現金融機構資安事件，根據金管會資料，目前台灣金融機構有28家使用中港資系統，要求金管會評估是否採取更嚴格的管理措施。對此，金管會旗下銀行局、保險局、證期局今日也分別說明現行做法。銀行局指出，金融資安風險管理回歸到資安風險的本質規定，督導銀行公會訂定「金融機構資通系統與服務供應鏈風險管理規範」，有要求金融機構對供應商進行可行性風險評估，評估項目包含供應商服務提供地、實質受益人或控制權的來源國是否符合國內相關規範，確保系統安全，規範中沒有對特定地區國家別有明示的禁止規定。證期局也表示，證券業作法與銀行業類似透過自律規定，也督導證交所、期交所、投信投顧公會，在各業別的內控標準都有提到交易跟資安問題，亦有參考資安法第27條提到的國安問題，明定公司在交易相關網路直接連線設備，不能使用危害國家資通安全產品。保險局說，保險業作法與銀行、證券一樣，使用中港資資訊系統皆為內部系統，沒有開放外部存取，委外廠商也無法存取公司資訊與資訊環境，針對保險業資訊作業委外處理與資訊安全防護也都有相關規範，亦要符合保險業內控措施，後續持續督導落實資安與個資防護。