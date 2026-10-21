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挑戰世界大賽三連霸的洛杉磯道奇隊，在國聯冠軍系列賽遭到密爾瓦基釀酒人隊橫掃淘汰，季後球團預計掀起一場劇烈的陣容換血風暴。隨著美媒點名多名奪冠功臣恐遭交易清洗，韓國媒體也陷入高度焦慮，擔憂陣中兩名韓裔球星金慧成與艾德曼（Tommy Edman）的地位岌岌可危，艾德曼被點名可能遭到交易，而金慧成則是苦無機會，即使老將羅哈斯（Miguel Rojas）宣布退役，也難以保證金慧成能穩坐先發輪值。道奇專業媒體《Dodgers Nation》日前撰文分析休賽季陣容重整方向，點名外野重砲T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）、先發右投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）以及工具人艾德曼為三大潛在交易對象。報導指出，道奇過去兩年以維持既有陣容為主，但在無緣三連霸後，球團勢必推動陣容年輕化、讓頂級新秀接棒。這項預測隨即引發韓國媒體《OSEN》強烈反應，以「連艾德曼都成交易籌碼！道奇掀起衝擊的肅清風暴，奪冠功臣也無一例外」為題表達震撼。身為2023年WBC韓國隊國手、2024年國聯冠軍系列賽MVP的艾德曼，儘管合約尚餘三年且年僅31歲，但美媒直言其長期的打擊表現起伏過大、追逐壞球的毛病依舊明顯，若道奇高層決心年輕化，他恐面臨被甩賣的命運。除了艾德曼陷入交易傳聞，另一名韓國內野手金慧成的旅美前景同樣備受考驗。37歲資深內野手羅哈斯在季後宣布現役引退，看似替內野空出輪替名額，但韓國媒體《Daily 25》分析認為情勢依然嚴峻，直指「羅哈斯退役並不代表金慧成能順理成章接下主力地位」。報導分析，金慧成在美國的第二個賽季表現並不理想，本季僅在大聯盟出賽43場，繳出打率0.259、1發全壘打、11分打點的成績，球季大部分時間都在3A載浮載沉。雖然他在分區系列賽擠進名單，但國聯冠軍系列賽遭到移出，整個季後賽僅留下1場出賽紀錄。金慧成日前也在個人Instagram發文坦言：「今年未能向球迷展現更多精采表現，對我自己而言也是非常失望的一年。但依然衷心感謝一路支持我的大家，明年無論是做人還是作為棒球選手，我都將全力以赴持續成長。」韓媒進一步示警，道奇在三連霸失利後面臨勞資協議可能引發的薪資結構變革，休賽季勢必在自由市場或農場內部積極補強。在球團追求戰力年輕化與全面重組的浪潮下，金慧成如果無法在春訓中展現更穩定的擊球水準，即使羅哈斯引退，依然隨時面臨被淘汰的邊緣危機。