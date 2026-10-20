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第5億人次幸運兒出爐 日常通勤意外獲2萬元禮券

▲阮小姐當天從「中山北路5段698巷口」站借車。（圖／Google Maps）

前30分鐘免費太誘人！台北YouBike日均破30萬次

▲阮小姐當天在YouBike捷運士林站（2號出口）」還車。（圖／Google Maps）

台北市共1821個YouBike站！未來持續擴張站點

騎YouBike也有意外之財降臨！台北市YouBike累計騎乘次數於10月8日上午7時許突破5億人次，幸運的第5億人次由阮小姐獲得，當天她和平常一樣騎車通勤，意外抱回2萬元禮券，讓她又驚又喜。台北市交通局統計，當天YouBike全日租借次數高達34.1萬次，不僅達成累計騎乘里程碑，也創下歷史新高。台北市交通局表示，YouBike總騎乘次數於民國115年（2026年）10月8日上午7時許突破5億人次。當天，阮小姐從「中山北路5段698巷口」站借車，並在「捷運士林站（2號出口）」還車，意外成為第5億人次幸運兒，獲得2萬元禮券，並已於10月16日親自前往YouBike服務中心領取。阮小姐表示，平時習慣從住家騎乘YouBike往返捷運站，也相當支持台北市推動的前30分鐘免費政策。雖然偶爾會遇到站點沒有空位可還車的情況，但透過YouBike APP查詢各站資訊相當方便。交通局指出，自民國113年（2024年）實施YouBike前30分鐘免費政策以來，民眾使用情況明顯增加。政策實施兩年多來，天氣晴朗的平日，單日租借次數經常超過30萬次，假日也有20萬次以上。其中，10月8日全日租借次數高達34.1萬次，創下歷史新高，顯示YouBike已成為不少民眾日常通勤與接駁的重要交通工具。交通局表示，目前台北市YouBike已設置1821站。根據今年9月針對YouBike使用者進行的問卷調查，整體滿意度達96%。未來交通局將持續擴充YouBike車輛及站點數量，提升公共自行車服務量能，提供民眾更便利的綠色運輸選擇。