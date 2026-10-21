中央氣象署表示，今（21）日東北季風增強，北台灣降雨機率提高，薔琵颱風則持續朝台灣東方海面接近，最快今晚有機會發布海上警報，明（22）日颱風北轉，北轉角度將決定與台灣的距離，若路徑偏西，不排除周四晚間發布陸上颱風警報，台北、宜蘭、花蓮都可能列入警戒範圍，周五（10月23日）北部、宜蘭、花蓮要注意豪雨威脅。
今天天氣：東北季風增強 北部、宜蘭轉濕冷
10月21日今天的天氣，氣象署指出，東北季風增強，迎風面雲量增多，新竹以北、宜蘭有局部短暫陣雨，花東、恆春半島偶有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。
氣溫方面，各地早晚低溫約22至25度，白天北部及宜蘭天氣轉涼，桃園以北及宜蘭白天高溫約27至30度，其他地區普遍在31至34度，中南部內陸會再更高1到2度，請適時補充水分並請留意防曬，日夜溫差較大，請適時調整穿著。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：高屏
環境部提及，東北季風增強，中南部污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；彰化至雲嘉南沿海地區午後風速增強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；清晨彰化至臺南地區易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：颱風外圍環流開掃 雨越晚越大
10月22日明天的天氣，氣象署說明，東北季風及薔琵颱風外圍環流影響，北部及宜蘭天氣稍涼；新竹以北及宜蘭有短暫陣雨，雨勢越晚越明顯，其中宜蘭及大臺北山區有局部大雨發生的機率，花蓮有局部短暫陣雨，臺東及恆春半島有零星短暫陣雨，苗栗以南為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。
一周天氣：光復節連假 周五、周六北部宜蘭慎防豪雨
氣象署提到，周五至周六上半天薔琵颱風最靠近，北部、宜蘭有局部大雨、豪雨，其他地區降雨機率也會提高，東南部則有局部焚風發生；周六下半天颱風逐漸北上遠離，但北部仍有不定時陣雨，東半部、中部山區也有局部短暫陣雨。
周日、下周一（10月25日至10月26日）只剩桃園以北、東半部及恆春半島仍有局部短暫陣雨。
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10月21日今天的天氣，氣象署指出，東北季風增強，迎風面雲量增多，新竹以北、宜蘭有局部短暫陣雨，花東、恆春半島偶有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。
氣溫方面，各地早晚低溫約22至25度，白天北部及宜蘭天氣轉涼，桃園以北及宜蘭白天高溫約27至30度，其他地區普遍在31至34度，中南部內陸會再更高1到2度，請適時補充水分並請留意防曬，日夜溫差較大，請適時調整穿著。
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：高屏
環境部提及，東北季風增強，中南部污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；彰化至雲嘉南沿海地區午後風速增強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；清晨彰化至臺南地區易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：颱風外圍環流開掃 雨越晚越大
10月22日明天的天氣，氣象署說明，東北季風及薔琵颱風外圍環流影響，北部及宜蘭天氣稍涼；新竹以北及宜蘭有短暫陣雨，雨勢越晚越明顯，其中宜蘭及大臺北山區有局部大雨發生的機率，花蓮有局部短暫陣雨，臺東及恆春半島有零星短暫陣雨，苗栗以南為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。
氣象署提到，周五至周六上半天薔琵颱風最靠近，北部、宜蘭有局部大雨、豪雨，其他地區降雨機率也會提高，東南部則有局部焚風發生；周六下半天颱風逐漸北上遠離，但北部仍有不定時陣雨，東半部、中部山區也有局部短暫陣雨。
周日、下周一（10月25日至10月26日）只剩桃園以北、東半部及恆春半島仍有局部短暫陣雨。