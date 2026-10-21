中央氣象署表示，今（21）日東北季風增強，北台灣降雨機率提高，薔琵颱風則持續朝台灣東方海面接近，最快今晚有機會發布海上警報，明（22）日颱風北轉，北轉角度將決定與台灣的距離，若路徑偏西，不排除周四晚間發布陸上颱風警報，台北、宜蘭、花蓮都可能列入警戒範圍，周五（10月23日）北部、宜蘭、花蓮要注意豪雨威脅。

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今天天氣：東北季風增強　北部、宜蘭轉濕冷

10月21日今天的天氣，氣象署指出，東北季風增強，迎風面雲量增多，新竹以北、宜蘭有局部短暫陣雨，花東、恆春半島偶有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。

氣溫方面，各地早晚低溫約22至25度，白天北部及宜蘭天氣轉涼，桃園以北及宜蘭白天高溫約27至30度，其他地區普遍在31至34度，中南部內陸會再更高1到2度，請適時補充水分並請留意防曬，日夜溫差較大，請適時調整穿著。

▲東北季風增強，未來幾天各地早晚偏涼，早晚溫差大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲東北季風增強，未來幾天各地早晚偏涼，早晚溫差大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
今天空氣品質

良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：高屏

環境部提及，東北季風增強，中南部污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；彰化至雲嘉南沿海地區午後風速增強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；清晨彰化至臺南地區易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

明天天氣：颱風外圍環流開掃　雨越晚越大

10月22日明天的天氣，氣象署說明，東北季風及薔琵颱風外圍環流影響，北部及宜蘭天氣稍涼；新竹以北及宜蘭有短暫陣雨，雨勢越晚越明顯，其中宜蘭及大臺北山區有局部大雨發生的機率，花蓮有局部短暫陣雨，臺東及恆春半島有零星短暫陣雨，苗栗以南為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。

▲光復節連假天氣，受到薔琵颱風影響，周五、周六北台灣和宜花降雨機率高，且可能會有豪雨出現。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲光復節連假天氣，受到薔琵颱風影響，周五、周六北台灣和宜花降雨機率高，且可能會有豪雨出現。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
一周天氣：光復節連假　周五、周六北部宜蘭慎防豪雨

氣象署提到，周五至周六上半天薔琵颱風最靠近，北部、宜蘭有局部大雨、豪雨，其他地區降雨機率也會提高，東南部則有局部焚風發生；周六下半天颱風逐漸北上遠離，但北部仍有不定時陣雨，東半部、中部山區也有局部短暫陣雨。

周日、下周一（10月25日至10月26日）只剩桃園以北、東半部及恆春半島仍有局部短暫陣雨。

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。