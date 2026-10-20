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台北市長蔣萬安今（20）日接受年代新聞《新聞面對面》專訪，面對主持人謝震武問他網路批評他「問A答B」、背稿的批評，蔣萬安表示，這兩件事不可能發生，議員質詢即問即答，要即刻回應、反擊，包括被問到共諜事情，他也說民進黨被偵辦，也有他的身世，他也當場回擊，這些即問即答，影片都可以看得清清楚楚，媒體的訪問也盡可能清楚說明。蔣萬安今接受資深主持人謝震武專訪，《新聞面對面》派出資深媒體人陳敏鳳、單厚之、尚毅夫、邱明玉和蘭萱5人搭配訪問。一開場謝震武就問到，對於信民協會今天公布的民調有沒有感到訝異？蔣萬安坦言，他有預期民調在選戰最後倒數一定很接近，但今天的結果並沒有預期到。謝震武詢問，蔣萬安說會用政績說服選民，但團隊有無檢討過，為何民眾無感？蔣萬安坦言，宣傳上要加強力道，但他確實在市政推動上花費很多時間，包括議會備詢，所以很多政績宣傳上選民沒辦法直接感受，但政績已經是習慣成自然，融入在民眾日常生活，蔣說，在宣傳上會具體整理，讓大家記起來，這近4年當中，民眾生活的改變，其實都是他上任第一年就做的決定。不過謝震武隨即吐槽，剛才在講這些過程的時候，大家一直在看著你，然後他一直認真的聽著所有的這些。他在想，「萬安剛才回答的內容，跟我的題目有沒有搭？」網路上很多人對他有問A答B、背稿的批評，「你有沒有背稿？」蔣萬安說，現在網友或對手批評他背稿、又說看字幕機、大字報，這兩件事情不可能同時發生，議員質詢即問即答，很多時候他們問問題，必須即刻回應，做出澄清或反擊，像是共諜的問題，他也回說民進黨其實也被偵辦；或是辯論，他也回答YES很清楚，包括綠議員問到身世，他也立刻回應，這些即問即答大家影片可以看得清清楚楚。蔣萬安也說，每天面對媒體訪問市政問題，他也盡可能一一清楚說明，這些當然就政績的部分，接下來39天會完整、清楚透過各種管道平台讓市民了解，現在他們習以為常的改變，是他上任做的重要決定，包括好孕專車，那也是他克服很多困難做的。不過謝震武又問，議會質詢的過程中，有「殷瑋答」的梗，另外市長對市政最嫻熟，大方向了然於胸，但很多批評是局處首長是不是保護過度？蔣萬安則說，備詢時就很多議員詢問細節的部份，局處首長當然做回應，對市長來說，是對政策大方向或重要決策，但問到很細的部分、技術上如何執行、怎麼談，局處首長會把相關會議討論細節跟議員回覆，本來就是這樣的分工。蔣萬安說，不是由局處首長代為回應，不是這樣的，面對議員質詢政治性的議題，他當然站上線回應，「沒有所謂局處首長上來護駕，而是各自業務分工，針對議員詢問回應」，就跟問行政院長，有些問題也由部長代為回答，大家都可以接受，這是理性問政，不會為難院長要了解每一個政策，不會的，這本來就是常態。