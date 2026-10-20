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中華職棒中信兄弟今（20）日在台灣大賽G3以0：6不敵味全龍，系列賽苦吞3連敗，落入絕對劣勢。此外兄弟前3戰加起來僅得1分，直接改寫台灣大賽前3戰最低得分紀錄，兄弟在明（21）日G4不僅要避免被「橫掃」，更要想辦法拿下分數，否則恐將刷新2010年興農牛4戰4分的最差紀錄。兄弟前2戰僅得1分，追平1993年統一獅和去年中信兄弟在台灣大賽的紀錄，但這2隊都在G3拿下2分。而兄弟今日打線再度遭到封鎖，完全無法突破龍隊先發投手鋼龍（Andrew Gagnon）的投球，全隊僅出現1支安打，吞下5次三振。即便龍隊在第8局換投，兄弟仍無法拿下分數，最終以0：6吞下敗仗。兄弟前3戰僅得1分，寫下台灣大賽前3戰最低的得分紀錄。台灣大賽史上最低總得分紀錄為2010年興農牛，當年牛隊前4戰就遭到兄弟象「橫掃」，以0勝4敗收下亞軍，4場僅得4分，至今仍是中職最慘紀錄，兄弟明日G4不僅要避免被「橫掃」，還要想辦法突破得分荒。兄弟今日遭到龍隊完封，系列賽以0勝3敗落入絕對劣勢。過去台灣大賽共出現9次率先搶下3勝0敗的球隊，最終9次都成功封王，奪冠率為100%，兄弟隊史曾在2014年遇過一次0勝3敗，當年兄弟在G4以3：1擊退Lamigo桃猿，將戰線延長至G5，但最終仍以1勝4敗不敵桃猿，以亞軍作收。2026年中信兄弟：1分2025年中信兄弟：3分1993年統一獅：3分