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▲閆桉騎行李箱2連摔，讓粉絲看了哭笑不得。（圖／翻攝自微博）

陸劇《嫁金釵》由田曦薇、閆桉等人主演，首度擔綱男主角的閆桉也因該劇人氣不斷上升。不過近日竟有網友在微博瘋傳一段閆桉「翻車」片段，只見他騎著行李箱到車邊，竟連續狂摔2次，大型社死片段全被拍下，讓粉絲都笑翻。近日微博瘋傳一段閆桉的影片，只見他穿著皮衣、內搭白色上衣，並搭配黑色系牛仔褲，從室內騎著白色行李箱出來，原本想要一路騎到車子旁邊，不料才剛坐上去沒多久，閆桉就先在門口摔一跤，直接撲街的整個人跪在地上用手撐住，還差點被自動門夾到。接著閆桉不放棄又坐上去，這次就騎比較久，但到馬路邊的斜坡時又摔一次，這次還好有穩住，沒像剛剛一樣整個撲到地上，然後閆桉就默默拖著行李箱到後車廂後上車。這段影片曝光後，火速引發網友熱議，大批粉絲都對閆桉的行為哭笑不得，紛紛笑喊：「本來想耍個帥，沒想到偶像包袱全掉，孩子臉都丟盡了」、「口罩下面估計都紅透了，真的是大型社死現場」、「世子濾鏡啪一下碎了哈哈」、「離搞笑藝人又近了一步，太可愛了。」