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金州勇士隊將於本週三（21日）作客加密貨幣球館（Crypto.com Arena），在2026-27賽季NBA例行賽首戰強碰洛杉磯湖人隊。這場備受矚目的焦點大戰，也是勇士24歲菜鳥新星倫德伯格（Yaxel Lendeborg）的職業生涯首秀。他在熱身賽表現亮眼，如今首場正式比賽就迎來震撼教育，預計扛起防守聯盟頂級進攻大師唐西奇（Luka Doncic）的重責大任。在接受節目專訪時，倫德伯格首度透露了自己的防守策略與備戰心態。上周在拉斯維加斯的熱身賽期間，倫德伯格在被告知可能要防守唐西奇時，當場目瞪口呆的真實反應一度在網路上瘋傳。儘管唐西奇該役因輪休並未登場，但來到例行賽揭幕戰，正面交鋒已無可避免。在登上《奧康納秀》（The Kevin O'Connor Show）受訪時，談到即將如何在場上限制唐西奇，倫德伯格坦言自己正在全力備課：「我絕對是在看盡可能多的比賽影片，努力摸透他所有的進攻習性與細節，想辦法讓自己在場上好過一點。但老實說，他的球技幾乎沒有任何弱點，所以我很難找到特定破綻去攻擊。我能做的就是保持腳步穩固，並且全力控制自己不要犯規。」唐西奇向來打勇士特別有心得，生涯對戰勇士24場比賽，場均繳出30.7分、8.4籃板、8.4助攻與1.5抄截的豪華數據，投籃命中率高達49.6%，三分命中率也有38.6%，對任何年輕防守者而言都是最艱難的考驗。迎來NBA生涯第一場正式比賽就要對位超級球星，倫德伯格不諱言內心的忐忑：「我非常、非常興奮，但也確實有點緊張。我要防守唐西奇，這場對決會怎麼發展肯定會非常有趣。不過無論如何，能開啟我的NBA生涯還是讓我無比期待。賽季即將展開，場上可能有很多事情會出錯，也可能有很多事情會順利，我只想盡力保持平常心。」值得慶幸的是，這位菜鳥新秀不會孤軍奮戰。在勇士開幕戰的預計先發名單中，倫德伯格將與柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）以及桑托斯（Gui Santos）一同並肩作戰，在資深領袖格林的防守協防與指揮下，迎面接受這場生涯最高張力的震撼洗禮。