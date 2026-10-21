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中華職棒2026年台灣大賽第3戰今（20）日移師洲際棒球場，味全龍隊先發洋投鋼龍繳出7局僅被敲1安、飆出5次三振無失分的宰制級表現，搭配張政禹單場狂灌4分打點，終場以6：0完封中信兄弟隊。味全龍在系列賽強勢取得3勝0敗的「聽牌」絕對優勢，距離總冠軍二連霸僅剩最後一步。締造這波歷史級連勝的最大功臣，莫過於味全龍引以為傲的三大洋投——前3戰合計主投21局，竟僅丟失掉極為不可思議的1分自責分！味全龍在今年台灣大賽展現了無懈可擊的先發投手輪值深度。從首戰蔣銲（Jake Dahlberg）、第2戰梅賽鍶（Cristopher Mercedes）到第3戰掛帥的鋼龍，三位洋投聯手在開局階段徹底摧毀了兄弟打線的進攻節奏：第1戰蔣銲主投8局僅被敲2支安打、送出6次三振與2次保送，演出8局無失分，率隊以3：0搶下開門紅。第2戰梅賽鍶先發6局被敲5安失1分，送出3次三振，精準封鎖兄弟反撲氣勢，助隊以3：1獲勝。第3戰鋼龍登板7局僅挨1安無失分，投出5次三振，完全封鎖兄弟打線，最終以6：0完封對手。三大洋投在台灣大賽合計投了21局，僅被敲出8支零星安打，投出14次三振，團隊防禦率是令人瞠目結舌的0.43，甚至只在第2戰丟掉1分自責分。兄弟引以為傲的重砲打線在前三戰徹底遭到「冰封」，合計僅拿下1分，完全落入味全龍設定的投手戰節奏。味全龍能夠構築這道令全聯盟稱羨的「鋼鐵防線」，背後得益於球團精準的外籍戰力補強策略。自2021年味全重返一軍以來，球團便鎖定曾有美職大聯盟與韓職KIA虎經歷的鋼龍。憑藉精準的控球、穩健的吃局數能力以及優異的抗壓性，鋼龍深得總教練葉君璋信任。球團不僅多年持續端出誠意合約留人，更以良好的後勤與訓練環境建立深厚互信，讓鋼龍成為龍隊不可撼動的戰略核心。味全龍球探系統近年將目光投向美職體系邊緣與高階獨立聯盟，精準挖掘控球型、具備多樣變化球的優質右投。蔣銲憑藉出色的變速球、二縫線以及精準邊角控制力被味全鎖定網羅。加盟後在投手教練群的協助調整下，蔣銲迅速適應中職打者節奏，以頂級的滾地球製造能力與省球功力，成為今年台灣大賽球隊在首戰拔得頭籌的最大功臣。多明尼加籍左投梅賽鍶過去長期效力日職讀賣巨人與千葉羅德海洋，擁有極高水準的高張力大賽經驗。轉戰中職加盟統一7-ELEVEn獅隊後展現頂級宰制力，其間更曾因神勇身手一度吸引韓職球隊重金挖角前往發展。味全龍球團在掌握其合約動態後展現強烈企圖心，季後以極具競爭力的優渥條件成功從統一獅強勢挖角。梅賽鍶優異的球威、強大的心臟以及對亞洲職棒環境的高度熟悉，讓他在今年迅速扛起先發重任，並在台灣大賽第2戰以老練的節奏掌控完全瓦解對手攻勢。