中信兄弟主帥平野惠一賽後沒有多解釋調度，只是嚴肅地扛下全責，「全部都是我的判斷，我會負起所有責任，重點是該如何面對明天比賽。」

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兄弟牛棚調度惹議 平野惠一扛下全責

全部都是我的判斷，我會負起所有責任，今天想講的內容，重點是該如何面對明天比賽。

兄弟陷入0勝3敗！平野惠一：明天拿出總戰力

今天輸掉，明天不能再輸，撇開今天內容，會拿出總戰力，畢竟是不能輸的比賽。

關於這個判決我都不會回答。那時上前詢問，裁判有很好回應我，尊重他在小房間判斷。

中信兄弟今（20）日第七局牛棚失守，終場0：6吞敗，系列賽陷入0勝3敗絕望，關於第七局投手調度，賽後也引發不小討論，關於為何不直接派出最穩的左投呂彥青，讓他在面臨得點圈危機時才被迫登板，中信兄弟本場先發投手羅戈主投6局無失分，轉播畫面當時就拍到季後賽最穩的呂彥青熱身，結果第七局反而是先上江忠城，2出局後連續被打出2安打，兄弟緊急換上呂彥青，結果投出2保送、1觸身，又被張政禹敲出關鍵2分打點內野安打，單局狂失4分釀成敗因。賽後，兄弟主帥平野惠一談到關鍵投手調度，並未特別解釋原因，僅表達身為總教練，扛下全部責任的態度，「黃衫軍牛棚失守，打擊也沒有力挺，全場僅有1安打，台灣大賽前3戰僅攻下2分，寫下中職史上最差紀錄，平野惠一則說，「至於張政禹內野安打關鍵判決，平野惠一維持一貫不評論判決的態度，「