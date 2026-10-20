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美股周二（20日）早盤漲跌互見，道瓊工業指數開高300點，科技股呈現微幅震盪。美股主要指數20日早盤，截止至台灣時間晚間10點，道瓊工業指數上漲392點，漲幅0.76%；那斯達克指數小跌108點，跌幅0.41%；標普500指數平盤震盪；費城半導體指數跌124點，跌幅1.1%個股部分，台積電ADR開盤後由跌勢拉回平盤、輝達下跌近2%；記憶體類股仍難擺脫頹勢，美光跌破900美元、SK海力士ADR股價也跌破140美元。AI雲端基礎設施供應商CoreWeave，股價持續下挫約3%。高盛策略師米勒（Louis Miller）在最新的《Global Reflections》週報中指出，美國股市與信貸市場對AI題材的定價已出現明顯破口，認為目前正處於債市悲觀過頭或股市過度樂觀的氛圍。他分析，AI類股可能還有15%未消化完的下跌空間。