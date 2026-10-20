2026年中華職棒台灣大賽戰況一面倒，中信兄弟隊（CTBC Brothers）在第三戰以0：6慘遭味全龍隊（Wei Chuan Dragons）完封，系列賽陷入0勝3敗被對手聽牌的絕境。除了味全龍洋投群展現壓倒性的宰制力外，兄弟自身打線的全面潰敗更是致命傷。盤點前三戰打線，3場都獲得先發重用的張士綸、江坤宇與黃韋盛合計28打數竟然繳出慘不忍睹的「0安打」，淪為打線中的三大斷層黑洞，但教練團卻連續三場力挺先發，讓團隊系列賽打擊率僅有1成，顯然調度失靈。
中信兄弟前三戰打線成績一覽
先發3大將28支0 兄弟打線全線熄火
兄弟在前三戰合計敲出9支零星安打、只拿1分，團隊打擊率僅一成。打線難以串聯的最大癥結，在於先發陣容中有多名打者陷入極度低潮。
張士綸連3場扛開路先鋒或第二棒，合計11打數0安打、吞下2次三振，完全失去第一棒應有的上壘破壞力。江坤宇坐鎮主力游擊手連3戰排在第六或第七棒，9打數0安打，雖然憑藉擊球技巧未吞三振，但也未能有效敲安帶起攻勢。
而黃韋盛連3場先發守三壘，卻是8打數0安打，並吞下全隊最多的3次三振。這3人合計28打數0安打，在場上幾乎形成「只要輪到就是出局」的自殺棒打序。每當前面棒次好不容易選到保送或有零星攻勢，往往一輪到這三位打者便迅速瓦解，甚至在第三戰全隊僅敲出1支安打，讓球隊徹底喪失反撲能量。
平野惠一調度僵化遭質疑 兄弟難堪的一個系列賽
更令外界不解的是，在第1、第2戰打線已經明顯貧打的警訊下，教練團在關鍵的第3戰卻幾乎是「複製貼上」，讓打擊手感全無的三人繼續擔綱先發主力，特別是前兩棒張士綸、張仁瑋仍鐵打不動，引起一些質疑。
反觀板凳席上，過去在大賽屢建奇功的重砲曾頌恩前兩戰僅獲得1個代打席次，直到第三戰才獲得先發機會；季賽主力二壘手岳東華前兩戰多半僅以代打或代跑身分上陣；外野主力岳政華前兩戰甚至未獲任何打席。教練團在短期高張力賽事中對低潮球員過度執著，未能及時因應戰況變陣變通，讓低潮打者承受巨大心理壓力，恐怕也未能起到他想要的「磨練」效果。
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|球員姓名
|主要守位 / 角色
|首戰（G1）
|第二戰（G2）
|第三戰（G3）
|前三戰累計數據（打數-得分-安打-打點-保送-三振）
|系列賽打擊率
|張士綸
|2B
|4打數 0安 1K
|4打數 0安 1K
|3打數 0安 0K
|11-0-0-0-0-2
|0.000
|張仁瑋
|RF / 3B
|4打數 0安 2K
|4打數 0安 1打點
|3打數 1安 0K
|11-0-1-1-0-2
|0.091
|陳俊秀
|1B
|2打數 0安 2BB
|4打數 2安 1K
|3打數 0安 2K
|9-0-2-0-2-3
|0.222
|王威晨
|DH
|4打數 1安 0K
|4打數 1安 1K
|3打數 0安 0K
|11-0-2-0-0-1
|0.182
|詹子賢
|LF / PH
|4打數 1安 2K
|3打數 0安 1BB
|1打數 0安 0K
|8-0-1-0-1-2
|0.125
|江坤宇
|SS
|3打數 0安 0K
|3打數 0安 0K
|3打數 0安 0K
|9-0-0-0-0-0
|0.000
|黃韋盛
|3B
|3打數 0安 2K
|3打數 0安 0K
|2打數 0安 1K
|8-0-0-0-0-3
|0.000
|高宇杰
|C
|3打數 0安 0K
|3打數 2安 1得分
|2打數 0安 0K
|8-1-2-0-0-0
|0.250
|宋晟睿
|CF
|2打數 0安 1BB
|3打數 1安 0K
|未出賽
|5-0-1-0-1-0
|0.200
|岳東華
|2B / 代打 / 代跑
|0打數 0安 1盜壘
|1打數 0安 0K
|1打數 0安 0K
|2-0-0-0-0-0
|0.000
|曾頌恩
|RF / LF / 代打
|未出賽
|1打數 0安 0K
|3打數 0安 1K
|4-0-0-0-0-1
|0.000
|岳政華
|CF
|僅代守（0打數）
|未出賽
|3打數 0安 2K
|3-0-0-0-0-2
|0.000
|王政順
|1B（替補）
|未出賽
|未出賽
|0打數 0安（後段替補）
|0-0-0-0-0-0
|---
|許庭綸
|代打
|未出賽
|未出賽
|1打數 0安 0K
|1-0-0-0-0-0
|0.000
|團隊合計
|29打數 2安 0分
|33打數 6安 1分
|28打數 1安 0分
|90打數 9安 1打點 4保送 16三振
|0.100
兄弟在前三戰合計敲出9支零星安打、只拿1分，團隊打擊率僅一成。打線難以串聯的最大癥結，在於先發陣容中有多名打者陷入極度低潮。
張士綸連3場扛開路先鋒或第二棒，合計11打數0安打、吞下2次三振，完全失去第一棒應有的上壘破壞力。江坤宇坐鎮主力游擊手連3戰排在第六或第七棒，9打數0安打，雖然憑藉擊球技巧未吞三振，但也未能有效敲安帶起攻勢。
而黃韋盛連3場先發守三壘，卻是8打數0安打，並吞下全隊最多的3次三振。這3人合計28打數0安打，在場上幾乎形成「只要輪到就是出局」的自殺棒打序。每當前面棒次好不容易選到保送或有零星攻勢，往往一輪到這三位打者便迅速瓦解，甚至在第三戰全隊僅敲出1支安打，讓球隊徹底喪失反撲能量。
更令外界不解的是，在第1、第2戰打線已經明顯貧打的警訊下，教練團在關鍵的第3戰卻幾乎是「複製貼上」，讓打擊手感全無的三人繼續擔綱先發主力，特別是前兩棒張士綸、張仁瑋仍鐵打不動，引起一些質疑。
反觀板凳席上，過去在大賽屢建奇功的重砲曾頌恩前兩戰僅獲得1個代打席次，直到第三戰才獲得先發機會；季賽主力二壘手岳東華前兩戰多半僅以代打或代跑身分上陣；外野主力岳政華前兩戰甚至未獲任何打席。教練團在短期高張力賽事中對低潮球員過度執著，未能及時因應戰況變陣變通，讓低潮打者承受巨大心理壓力，恐怕也未能起到他想要的「磨練」效果。
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