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中信兄弟前三戰打線成績一覽

球員姓名 主要守位 / 角色 首戰（G1） 第二戰（G2） 第三戰（G3） 前三戰累計數據（打數-得分-安打-打點-保送-三振） 系列賽打擊率 張士綸 2B 4打數 0安 1K 4打數 0安 1K 3打數 0安 0K 11-0-0-0-0-2 0.000 張仁瑋 RF / 3B 4打數 0安 2K 4打數 0安 1打點 3打數 1安 0K 11-0-1-1-0-2 0.091 陳俊秀 1B 2打數 0安 2BB 4打數 2安 1K 3打數 0安 2K 9-0-2-0-2-3 0.222 王威晨 DH 4打數 1安 0K 4打數 1安 1K 3打數 0安 0K 11-0-2-0-0-1 0.182 詹子賢 LF / PH 4打數 1安 2K 3打數 0安 1BB 1打數 0安 0K 8-0-1-0-1-2 0.125 江坤宇 SS 3打數 0安 0K 3打數 0安 0K 3打數 0安 0K 9-0-0-0-0-0 0.000 黃韋盛 3B 3打數 0安 2K 3打數 0安 0K 2打數 0安 1K 8-0-0-0-0-3 0.000 高宇杰 C 3打數 0安 0K 3打數 2安 1得分 2打數 0安 0K 8-1-2-0-0-0 0.250 宋晟睿 CF 2打數 0安 1BB 3打數 1安 0K 未出賽 5-0-1-0-1-0 0.200 岳東華 2B / 代打 / 代跑 0打數 0安 1盜壘 1打數 0安 0K 1打數 0安 0K 2-0-0-0-0-0 0.000 曾頌恩 RF / LF / 代打 未出賽 1打數 0安 0K 3打數 0安 1K 4-0-0-0-0-1 0.000 岳政華 CF 僅代守（0打數） 未出賽 3打數 0安 2K 3-0-0-0-0-2 0.000 王政順 1B（替補） 未出賽 未出賽 0打數 0安（後段替補） 0-0-0-0-0-0 --- 許庭綸 代打 未出賽 未出賽 1打數 0安 0K 1-0-0-0-0-0 0.000 團隊合計 29打數 2安 0分 33打數 6安 1分 28打數 1安 0分 90打數 9安 1打點 4保送 16三振 0.100

▲而黃韋盛連3場先發守三壘，卻是8打數0安打，並吞下全隊最多的3次三振。（圖／中信兄弟提供,2026.9.30）

▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.18）

2026年中華職棒台灣大賽戰況一面倒，中信兄弟隊（CTBC Brothers）在第三戰以0：6慘遭味全龍隊（Wei Chuan Dragons）完封，系列賽陷入0勝3敗被對手聽牌的絕境。除了味全龍洋投群展現壓倒性的宰制力外，兄弟自身打線的全面潰敗更是致命傷。盤點前三戰打線，3場都獲得先發重用的張士綸、江坤宇與黃韋盛合計28打數竟然繳出慘不忍睹的「0安打」，淪為打線中的三大斷層黑洞，但教練團卻連續三場力挺先發，讓團隊系列賽打擊率僅有1成，顯然調度失靈。兄弟在前三戰合計敲出9支零星安打、只拿1分，團隊打擊率僅一成。打線難以串聯的最大癥結，在於先發陣容中有多名打者陷入極度低潮。張士綸連3場扛開路先鋒或第二棒，合計11打數0安打、吞下2次三振，完全失去第一棒應有的上壘破壞力。江坤宇坐鎮主力游擊手連3戰排在第六或第七棒，9打數0安打，雖然憑藉擊球技巧未吞三振，但也未能有效敲安帶起攻勢。而黃韋盛連3場先發守三壘，卻是8打數0安打，並吞下全隊最多的3次三振。這3人合計28打數0安打，在場上幾乎形成「只要輪到就是出局」的自殺棒打序。每當前面棒次好不容易選到保送或有零星攻勢，往往一輪到這三位打者便迅速瓦解，甚至在第三戰全隊僅敲出1支安打，讓球隊徹底喪失反撲能量。更令外界不解的是，在第1、第2戰打線已經明顯貧打的警訊下，教練團在關鍵的第3戰卻幾乎是「複製貼上」，讓打擊手感全無的三人繼續擔綱先發主力，特別是前兩棒張士綸、張仁瑋仍鐵打不動，引起一些質疑。反觀板凳席上，過去在大賽屢建奇功的重砲曾頌恩前兩戰僅獲得1個代打席次，直到第三戰才獲得先發機會；季賽主力二壘手岳東華前兩戰多半僅以代打或代跑身分上陣；外野主力岳政華前兩戰甚至未獲任何打席。教練團在短期高張力賽事中對低潮球員過度執著，未能及時因應戰況變陣變通，讓低潮打者承受巨大心理壓力，恐怕也未能起到他想要的「磨練」效果。