大樂透第115000098期於今（20）日開獎，根據台彩公司晚間公布派彩結果，本期大樂透頭獎未開出，下期10月23日頭獎保證1億元；大樂透中秋加碼開出2組100萬元獎項，2組皆為單注中獎，還剩下17組中秋加碼百萬紅包，將於下期繼續加開。
活動截至本期為止累積開出100萬元獎項組數為53組，剩餘17組，累積開出5千元獎項注數為5,624注，剩餘376注，次期(10月23日)將繼續加開100萬元獎項及5千元獎項。詳細派彩結果仍以台彩官網公告為準。
🟡10月20日大樂透中秋加碼100萬紅包中獎彩券行
臺北市萬華區西寧南路186號1樓－龍意發投注站
高雄市左營區富國路18號1樓－穩富商行
🟡10月20日今彩539中獎彩券行
新北市三重區慈愛街72號1樓－旺得富彩券商行
🟡10月20日大樂透、今彩539完整開獎號碼
大樂透中秋加碼獎號：03、06、16、17、19、24、36、37。
大樂透獎號：02、05、19、33、40、43，特別號06。
49樂合彩：02、05、19、33、40、43。
今彩539：01、15、30、36、38。
39樂合彩：01、15、30、36、38。
3星彩：870。
4星彩：7752。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
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🟡10月20日大樂透、今彩539完整開獎號碼
大樂透中秋加碼獎號：03、06、16、17、19、24、36、37。
大樂透獎號：02、05、19、33、40、43，特別號06。
49樂合彩：02、05、19、33、40、43。
今彩539：01、15、30、36、38。
39樂合彩：01、15、30、36、38。
3星彩：870。
4星彩：7752。
※派彩結果以台彩官網資料為主。