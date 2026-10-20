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台北市長蔣萬安今（20）晚接受主持人謝震武《新聞面對面》專訪，面對媒體人連番追問，到底市府團隊用人有無問題？更直接點名社會局長姚淑文。蔣萬安遲未鬆口，僅表示發生這種事情當然要檢討，但更重要是在制度面把事情處理好，選舉是一時的，「制度要解決，當然該換就換，但要面對問題，而不是說今天就離開，這件事情就放在這邊，我認為負起責任、在制度面好好檢討」。蔣萬安今接受資深主持人謝震武專訪，《新聞面對面》派出資深媒體人陳敏鳳、單厚之、尚毅夫、邱明玉和蘭萱5人搭配訪問。面對質問市府政策執行上出錯，譬如營養午餐、譬如社會局問題這麼多？沒看過市府內閣換過官員？蔣萬安說，各項政策執行面，當遇到問題，他們一定馬上改進。所以很願意彎下身來傾聽民眾意見。蔣萬安說溝通過程裡，大家覺得不管是各方面的，那他們調整，該堅持會堅持，那該修正調整，也願意修正來調整，這就是他的態度，市府團隊也是如此。蔣萬安說，每一次發生這樣事情，當然深刻檢討，但更重要在制度面，他認為要把事情處理好，在制度面怎麼樣精進？怎麼樣改進？不過陳敏鳳追問，如果人不適任，不換這個事情永遠處理不好，更問「你覺得你的市府團隊都很好嗎？」蔣萬安說，他要求市府要把事情處理，制度要解決，當然該換就換，但是要面對問題，就要好好解決，而不是說今天離開，事情就放在這邊。他認為負起責任，在制度面好好檢討，他們也提出了各項，包括三方複查機制、局處管轄專區、緊急跨局處SOP的應變機制。媒體人尚毅夫追問，你認為社會局局長現在還在任上，對你的選舉有沒有幫助？蔣萬安直言「我們不考慮，身為市長，我們是來面對問題、解決問題。我想選舉是一回事，但現在最重要把事情處理好，要把問題解決」。