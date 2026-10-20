大樂透第115000098期於今（20）日開獎，根據台彩公司晚間公布派彩結果，本期大樂透頭獎未開出。但本期開出 3 注貳獎，3間中獎彩券行位於新北市，這3名悲情幸運兒只差 1 個號碼就能抱走 1億元頭獎，最終僅獲得 164 萬元的貳獎獎金，成為今晚既幸運又充滿遺憾的人。
大樂透10/20貳獎3人均分！獎金剩下164萬
大樂透第115000098期頭獎1億，晚間透過直播開獎，今晚大樂透開獎號碼為「02、05、19、33、40、43」，特別號「06」。本期頭獎未開出，但誕生3名貳獎得主，中獎彩券位於新北市中和區以及三重區。
大樂透10月20日貳獎中獎彩券行
📍新北市中和區泰和街16號1樓－都來發彩券行
📍新北市中和區和平街10號1樓－金大發彩券行
📍新北市三重區五華街71號－台彩頂好站
依照大樂透中獎規則，對中 5 個號碼加上特別號即可獲得貳獎，但頭獎則需 6 個號碼全中。本期3名貳獎得主都只差 1 個號碼與頭獎擦身而過，雖幸運抱回 164萬6654元獎金，但與1億頭獎獎金僅一步之遙，落差之大也讓人直呼可惜。
🟡10月20日大樂透、今彩539完整開獎號碼
大樂透中秋加碼獎號：03、06、16、17、19、24、36、37。
大樂透獎號：02、05、19、33、40、43，特別號06。
49樂合彩：02、05、19、33、40、43。
今彩539：01、15、30、36、38。
39樂合彩：01、15、30、36、38。
3星彩：870。
4星彩：7752。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
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大樂透第115000098期頭獎1億，晚間透過直播開獎，今晚大樂透開獎號碼為「02、05、19、33、40、43」，特別號「06」。本期頭獎未開出，但誕生3名貳獎得主，中獎彩券位於新北市中和區以及三重區。
大樂透10月20日貳獎中獎彩券行
📍新北市中和區泰和街16號1樓－都來發彩券行
📍新北市中和區和平街10號1樓－金大發彩券行
📍新北市三重區五華街71號－台彩頂好站
🟡10月20日大樂透、今彩539完整開獎號碼
大樂透中秋加碼獎號：03、06、16、17、19、24、36、37。
大樂透獎號：02、05、19、33、40、43，特別號06。
49樂合彩：02、05、19、33、40、43。
今彩539：01、15、30、36、38。
39樂合彩：01、15、30、36、38。
3星彩：870。
4星彩：7752。
※派彩結果以台彩官網資料為主。