我是廣告 請繼續往下閱讀

大樂透10/20貳獎3人均分！獎金剩下164萬

大樂透10月20日貳獎中獎彩券行

▲新北市中和區泰和街都來發彩券行10月20日開出大樂透貳獎。（圖／Google Maps）

10月20日大樂透、今彩539完整開獎號碼

大樂透第115000098期於今（20）日開獎，根據台彩公司晚間公布派彩結果，本期大樂透頭獎未開出。但本期開出 3 注貳獎，3間中獎彩券行位於新北市，這3名悲情幸運兒只差 1 個號碼就能抱走 1億元頭獎，最終僅獲得 164 萬元的貳獎獎金，成為今晚既幸運又充滿遺憾的人。大樂透第115000098期頭獎1億，晚間透過直播開獎，今晚大樂透開獎號碼為，特別號。本期頭獎未開出，但誕生3名貳獎得主，中獎彩券位於新北市中和區以及三重區。依照大樂透中獎規則，對中 5 個號碼加上特別號即可獲得貳獎，但頭獎則需 6 個號碼全中。本期3名貳獎得主都只差 1 個號碼與頭獎擦身而過，雖幸運抱回 164萬6654元獎金，但與1億頭獎獎金僅一步之遙，落差之大也讓人直呼可惜。