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中華職棒中信兄弟今（20）日在台灣大賽G3以0：6不敵味全龍，苦吞3連敗、落入絕對劣勢。兄弟主帥平野惠一賽後參加記者會時，用宏亮的嗓音向現場媒體打招呼，並未給人一種3連敗的失落感。在記者會上，平野未針對比賽內容作出回覆，會後他直言，現在已經不是討論過程的時候，因為明（21）日將要打一場絕對不能輸的比賽，必須趕快轉換心情去面對，更直接喊出「明天開始4連勝」的反攻宣言。兄弟此役面對龍隊投手群僅敲出1安，最終遭到完封，落入0勝3敗的劣勢。雖然兄弟主帥平野惠一在賽後記者會上不發表此役相關內容，但會後記者再度向平野詢問，此役的比賽內容是否真的不理想，平野表示，「我不會覺得是內容不好，畢竟選手都是拚了全力在打球。」他直言，此役兩隊先發洋投都只被敲1安，很明顯就是一場投手戰，「大家一直說打擊不好，但可以看到對方也是在我們換上中繼投手、兩出局後，才出現連續安打與保送掉分。所以我覺得，說是打擊不好，對方好像也沒有多少是靠打擊。」平野強調，此役的勝負關鍵是哪隊的守備更為堅強。平野指出，在這種拉鋸戰中，哪方先搶下分數是非常重要的，「以結果來說的話，當然是非常令人不甘心的結果。」談到第7局的連續保送導致失分，平野說，「這讓對方什麼事都沒做就能上壘，當然是我們要去反省的地方。」平野強調，以球隊現在的狀況，已經不是去討論比賽過程的時候，「畢竟明天就是一場我們絕對不能輸的比賽，我們要趕快轉換心情去面對明天的比賽。」他直言，全隊直到最後都不會放棄，「我們畢竟一整年都是這樣子打過來的，也非常期待明天的比賽，大家會是用什麼樣的姿態去比賽；我也會繼續努力去幫助選手，想讓球迷看得很開心。」最後平野直接信心喊話，「明天開始4連勝！（明日から4連勝！）中信兄弟會打出什麼樣的棒球，希望大家繼續期待。」