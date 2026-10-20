YouTuber愛里（本名廖妤晨）原本為男性，2017年砸下28萬元台幣，獨自前往泰國接受性別置換手術，正式蛻變為女兒身，她今（20）日回應粉絲提問，說明自己經過政府單位嚴格審核精神和服藥狀態後，才拿到免予服兵役的證明，並透露變性後必須每天吃賀爾蒙的藥，認為這是選擇成為女生後一輩子的副作用。
變性人是否還要當兵 愛里：可以不用但不簡單
愛里在粉專舉辦粉絲QA，有人好奇詢問如果男生在服兵役前去變性是否還需要入伍當兵，愛里以自身經驗為例，指出自己是在服兵役前就開始準備變性手術的事，以及做賀爾蒙的治療，強調相關單位還是會很嚴格地審核其精神及服用藥物的狀態，才有可能給予免疫證明，「所以不是說我要變性就可以免疫，它的審核是很嚴格的，所以答案是可以不用，但並不簡單！」
變性的後遺症是什麼 愛里：吃一輩子賀爾蒙藥
另外，有粉絲詢問變性後有什麼後遺症，愛里表示，由於變性者沒有卵巢不能自然生產大量的女性賀爾蒙，因此必須藉由口服、注射、擦劑等外部方式補充，如果賀爾蒙不足的話會有憂鬱症或骨質疏鬆之類的問題，而自己選擇一半擦藥一半吃藥的方式來補充賀爾蒙，「所以一輩子吃賀爾蒙藥，我覺得算是變成女生的副作用吧！」
不少網友看了愛里的影片紛紛表示：「愛里一路走來辛苦了！每當我因為性別認同難受的時候，就會來看愛里的影片」、「好棒的分享！原來要一直吃賀爾蒙藥！真心佩服和尊敬這樣的妳」、「變太美是後遺症吧」、「原來如此，長知識了」、「妳真的很勇敢，居然在大眾平台公開談論這個問題！respect！」
資料來源：愛里IG
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愛里在粉專舉辦粉絲QA，有人好奇詢問如果男生在服兵役前去變性是否還需要入伍當兵，愛里以自身經驗為例，指出自己是在服兵役前就開始準備變性手術的事，以及做賀爾蒙的治療，強調相關單位還是會很嚴格地審核其精神及服用藥物的狀態，才有可能給予免疫證明，「所以不是說我要變性就可以免疫，它的審核是很嚴格的，所以答案是可以不用，但並不簡單！」
另外，有粉絲詢問變性後有什麼後遺症，愛里表示，由於變性者沒有卵巢不能自然生產大量的女性賀爾蒙，因此必須藉由口服、注射、擦劑等外部方式補充，如果賀爾蒙不足的話會有憂鬱症或骨質疏鬆之類的問題，而自己選擇一半擦藥一半吃藥的方式來補充賀爾蒙，「所以一輩子吃賀爾蒙藥，我覺得算是變成女生的副作用吧！」
不少網友看了愛里的影片紛紛表示：「愛里一路走來辛苦了！每當我因為性別認同難受的時候，就會來看愛里的影片」、「好棒的分享！原來要一直吃賀爾蒙藥！真心佩服和尊敬這樣的妳」、「變太美是後遺症吧」、「原來如此，長知識了」、「妳真的很勇敢，居然在大眾平台公開談論這個問題！respect！」
資料來源：愛里IG