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▲雖然味全龍今日不是主場，但李多慧依然在結束行程後秒衝台北大巨蛋，為味全龍應援。（圖／翻攝自李多慧IG@le_dahye）

2026年中華職棒台灣大賽已於17日開打，除了兩支球隊味全龍與中信兄弟引發注目外，場邊啦啦隊也是大家關注焦點之一。其中，味全龍的韓籍啦啦隊成員李多慧曾締造應援7戰全勝、勝率100％的驚人紀錄，被封為「勝利妖精」。而今（20）日的比賽中，她再度發威，結束行程後秒衝到台北大巨蛋應援，再助味全龍拿下勝利。今日比賽的主場是中信兄弟，但李多慧仍然在結束行程後衝到台北大巨蛋應援，她也在行程尚未結束前，就透過IG表示還在行程中，「結束後馬上去大巨蛋！」並在之後馬上穿上味全龍的紅色外套、披上應援毛巾，透露已出發前往大巨蛋，到場後還在場邊跟粉絲拍照、互動，並熱舞為味全龍應援。而味全龍也在今日成功以6比0的戰績，再度打贏中信兄弟，獲得第3勝的成績。李多慧連續3天都沒缺席，也印證了她「勝利妖精」的地位，讓粉絲嗨喊：「不愧是多慧，進場勝率100%」、「果然勝利妖精不是叫假的」、「多慧繼續守住勝利吧！」回顧李多慧被封為勝利妖精的經過，2025年球季開打後，她前7場替味全龍應援，球隊全數拿下勝利，締造7戰7勝、應援勝率100％的紀錄。這7場勝利包括對戰台鋼雄鷹2連勝、富邦悍將3連勝，以及擊敗樂天桃猿與中信兄弟，讓「多慧之力」成為球迷津津樂道的話題。而這次的應援行程，味全龍在17、18、23、24、25日的主場中，李多慧4天都會到場應援，只有23日因工作缺席，但她也承諾會盡快到球場幫球隊加油。