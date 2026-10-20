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台北市長蔣萬安今（20）晚接受主持人謝震武《新聞面對面》專訪，針對9月份上路的免費營養午餐政策，餐食品質引發質疑，隨後教育局宣布停止海鮮類2個月供應，蔣回應，跟選舉還有投票日完全沒關係，就是聽取餐盒公會的專業意見。至於對手沈伯洋拋出在免費基礎上自行決定增加經費，蔣萬安說若需要調整，經費也會由政府全額負擔。７間學校爆疑慮 海鮮類暫停供應２個月媒體人邱明玉今質問，目前媒體爆出7家學校有營養午餐的疑慮，市府有公布6家食材沒問題，若食材沒問題，為何教育局說要停止頭足類、甲殼類水產品2個月，若連任成功會繼續暫停嗎？蔣萬安表示，海鮮是因為餐盒公會有發文給市府，因為氣候影響供貨不穩定，所以先暫停供貨，市府就接受意見，但會用相同品質和營養的食物提供孩子。主持人謝震武追問，是否是因為選戰停止供應2個月海鮮？蔣萬安也澄清不是，稱是公會的建議，市府尊重專業意見調整，但食材的品質跟營養不會打折。至於是否2個月後就供應，蔣萬安說不一定，要聽取公會專業意見，跟選舉還有投票日完全沒關係，完全是聽取專業意見，這是專業判斷。蔣萬安說，該堅持要堅持，該澄清反駁要澄清，要調整修正就調整。營養午餐一定會做好食安把關，確保孩子吃的安心、安全、開心，也希望達到餐桌平權。蔣萬安也說，對於沈伯洋或各界提出在免費基礎上自行決定增加經費，他說推出營養午餐免費不只減輕父母負擔，也希望孩子在餐桌上不會因為家庭經濟的不同而感受到差異，所以也會檢視政府給予的補助，因應相關食材物價還有孩子、老師的反饋，不希望這樣的經費由家長負擔，將持續由政府幫助，譬如每年檢視物價指數，跟業者都有定期會議，若需要做一些調整、經費負擔，就由政府全額負擔。