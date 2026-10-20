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中華職棒味全龍今（20）日台灣大賽G3以6：0完封中信兄弟，取得3勝0敗「聽牌」優勢，明（21）日有機會完成「橫掃」，奪下隊史第6座年度總冠軍。龍隊總教練葉君璋賽後坦言，沒想過可以對兄弟拿下3連勝，「他們一整年下來都蠻難纏的，給對手壓力很大，有辦法拿下3勝，我覺得有點超出我的預料之外。」對於明日「封王戰」，葉總說盼選手不要急，「照理來講壓力應該是在對手身上。」賽前手握2連勝的龍隊，此役雖然無法突破「天敵」羅戈（Nivaldo Rodriguez），但把握住7局上對手換投的機會，在兩出局後靠著串聯安打、保送奠定勝基，終場以6：0完封兄弟，取得3連勝「聽牌」優勢。聽到兄弟3場比賽僅得1分破台灣大賽最差紀錄，龍隊總教練葉君璋表示，自家打線也沒有比較好，「我還是覺得現在的洋投水準都滿高的，再加上一些張力、壓力，自然而然打者沒有那麼容易發揮。如果不是羅戈球數到了退場，其實也很難講。我認為真的是投手水準提高，然後壓力變大。」此外，葉總認為，兄弟有打4場挑戰賽，或許也有身體疲勞的關係。被問到有沒有想過前3戰就取得「聽牌」優勢，葉總坦言沒預料到，「因為我覺得兄弟真的是一整年下來滿難纏的球隊，他們整場比賽給對手的壓力都滿大的。所以有辦法拿到3勝，我覺得有點超出我的預料之外。」明日有機會拋下紅色彩帶，葉總說，會提醒選手不要急，「像G1贏了後，G2我覺得大家有點急著想要趕快贏下來，照理來講壓力應該是在對手身上。」雖然沒想過能3連勝，但葉總很滿意團隊前3戰的表現，「我們在下半季尾聲差不多6、7場比賽，打擊狀況是非常好的。但進入總冠軍賽後，對方的投手都滿強的，所以沒有很容易突破，但不管怎樣，還是有辦法在球隊需要得分的時候得分。」比起團隊打擊，葉總更滿意牛棚表現，「牛棚比我想得好，雖然我們的先發投手滿強的，但是不管是今天的趙璟榮、李超，比我想的還要好。」龍隊牛棚前3戰合計6局無失分，僅被敲出1安，送出2次三振。