韓籍啦啦隊女神、富邦悍將Fubon Angels南珉貞（小南）來台發展邁入第3年，人氣居高不下，她近日參加在大佳河濱公園舉辦的品牌路跑活動，事後在IG上傳一系列現場的照片，清新又絕美的樣貌讓破萬名網友忍不住按讚，大呼：「皮膚超好！」
人生第一次路跑完賽 南珉貞舉手投足盡顯女神風采
南珉貞發文表示，參與該路跑活動是自己人生的第一次路跑，成功挑戰跑完全程4K的賽程，「跑起來才發現自己的體力真的待加強，好幾次都快要放棄...但沿途聽到熱情的大家一直對我喊『小南加油』，就告訴自己絕對不能丟臉、就算用爬的也要抵達終點！」
曝光的照片，南珉貞紮著高馬尾，穿水藍色中空運動服、黑色短褲，露出一雙白滑玉腿，一顰一笑盡顯女神風采，一票網友大讚：「是哪位仙子下凡」、「好正，好厲害」、「富邦公主，真水」、「連跑步都美成這樣...」、「女神果然是女神！」
啦啦隊朴敏英來台發展 曾拿下P.LEAGUE+人氣王
南珉貞是韓國知名啦啦隊女神，以精緻五官神似韓劇天后朴敏英而聞名，她出生於1997年9月8日，從小展現舞蹈天分與表演熱情，早年支持KBO聯盟三星獅隊，並於2016年出道成為該隊啦啦隊員，隨後活躍於韓國職棒、排球、籃球及足球等多項賽事應援，憑藉甜美笑容與活力四射的舞台魅力迅速圈粉。
來台發展後，南珉貞於2024年加入富邦悍將啦啦隊Fubon Angels，獲封「台妹小南」與「韓籍三本柱」之一，人氣爆棚更拿下P.LEAGUE+年度啦啦隊人氣王，她強調自身並非天生最亮眼，靠持續努力克服容貌壓力，並積極融入台灣生活，學習中文、熱愛本地文化，還常分享醫美保養心得，展現敬業與親和特質。
南珉貞IG
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南珉貞發文表示，參與該路跑活動是自己人生的第一次路跑，成功挑戰跑完全程4K的賽程，「跑起來才發現自己的體力真的待加強，好幾次都快要放棄...但沿途聽到熱情的大家一直對我喊『小南加油』，就告訴自己絕對不能丟臉、就算用爬的也要抵達終點！」
曝光的照片，南珉貞紮著高馬尾，穿水藍色中空運動服、黑色短褲，露出一雙白滑玉腿，一顰一笑盡顯女神風采，一票網友大讚：「是哪位仙子下凡」、「好正，好厲害」、「富邦公主，真水」、「連跑步都美成這樣...」、「女神果然是女神！」
南珉貞是韓國知名啦啦隊女神，以精緻五官神似韓劇天后朴敏英而聞名，她出生於1997年9月8日，從小展現舞蹈天分與表演熱情，早年支持KBO聯盟三星獅隊，並於2016年出道成為該隊啦啦隊員，隨後活躍於韓國職棒、排球、籃球及足球等多項賽事應援，憑藉甜美笑容與活力四射的舞台魅力迅速圈粉。
來台發展後，南珉貞於2024年加入富邦悍將啦啦隊Fubon Angels，獲封「台妹小南」與「韓籍三本柱」之一，人氣爆棚更拿下P.LEAGUE+年度啦啦隊人氣王，她強調自身並非天生最亮眼，靠持續努力克服容貌壓力，並積極融入台灣生活，學習中文、熱愛本地文化，還常分享醫美保養心得，展現敬業與親和特質。
南珉貞IG