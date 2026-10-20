兄弟投手教練王建民手中最穩的牌只有呂彥青，反觀葉君璋擁有一群功能各司其職的牛棚專武，宛如滿手同花順，王建民選擇賭一波，把呂彥青壓在後面，結果賠了夫人又折兵。

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兄弟仰賴江忠城，蔡齊哲 呂彥青則是萬用活棋

呂彥青最後還是上場、還丟分 兄弟賠了夫人又折兵

其中呂彥青角色最特別，王建民整個季後賽都活用他的定位，曾經中段拆彈、甚至能夠跨局關門

味全龍鐵牛棚各司其職 葉君璋調度玩出花活

當時手握6分領先，牛棚竟是二軍K/9值破9的下勾投手林柏佑熱身，2位終結者林凱威、陳冠偉還沒動靜，葉君璋調度玩出花活，顯見其手牌豐富程度。

▲相較於兄弟第七局投手調度大亂，味全龍第八局換上被右打打擊率僅1成58的「右打專武」李超，順利解決江坤宇、詹子賢上演三上三下。（圖／味全龍提供,2026.4.1）

台灣大賽G3勝敗分水嶺，無疑是第七局中信兄弟牛棚調度，第六局就看到當家牛棚呂彥青熱身，第七局真正上場的卻是江忠城，最終造成危機，呂彥青接手後控球失準，單局狂失4分，被一波流帶走。攤開兩隊牛棚，實際上，這場比賽的調度，宛如季後挑戰賽首戰，中信兄弟在第八局同樣先派出江忠城，在2出局後被攻佔一二壘有人，才由原本可能要關門的呂彥青上場，結果他順利收下殘局，最終完美1.1局守成，只是當時他們不僅手握1勝、該場還以4：1領先，但這場他們不僅系列賽落後，當時還是0：0平手，兄弟選擇一樣的調度，結果卻大不相同。攤開中信兄弟牛棚，中段戰嚴重仰賴江忠城，蔡齊哲2位資深球員，但後者主要任務是拆彈手，於壘上有人時登板，呂彥青則是萬用活棋，除此之外，包含陳琥、余謙和老將李振昌等人，大賽給人的安定感都不如上述3人。，在G2讓他上場2局無失分、中間僅休息1日後，王建民本場第七局，應不希望讓呂彥青再跨局，因而先選擇推出江忠城，可惜最終還是逼得呂彥青緊急上場，結果投了16球沒有解決任何人就退場，堪稱賠了夫人又折兵。實際上，呂彥青今年投出大復活表現，各項數據都在聯盟頂端，唯獨殘壘率（LOB%）僅65.7%，排在聯盟後段班，代表他更適合乾淨的一局，而非拆彈手角色，季後賽的開無雙，終究回歸數據現實，或許2出局、一二壘有人當下，換上蔡齊哲會有不同結果。但話說回來，終究還是因為兄弟牛棚只有呂彥青最值得信賴，只要他的上場時機一出狀況，就可能全盤皆輸。反觀味全龍主帥葉君璋顯得更有餘裕，不僅鋼龍多幫忙吃下第七局，第八局後也依照數據分析，最終符合沙盤推演順利取勝。第八局，味全先換上被右打打擊率僅1成58的「右打專武」李超，順利解決江坤宇、詹子賢上演三上三下，第九局再換上專剋左打的趙璟榮，先解決代打右打者許庭綸，接著面對左打「岳家兄弟」岳政華、岳東華都順利解決，面對第四戰，中信兄弟牛棚牌剩不多，江忠城今日用14球、呂彥青用16球，陳琥11球、余謙更花費27球，體能都備受考驗，迎接退無可退局面，只能期待先發投手鄭浩均再度超水準發揮，若中段戰需要換投，首戰先發投手勝騎士可能是首要備位人選。