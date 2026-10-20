我是廣告 請繼續往下閱讀

▲此次透過電視購物台直播，讓全臺消費者更直接認識東山龍眼產地特色與傳統工藝，3.5公噸龍眼乾40分鐘完售，(圖／南市府提供)

為協助臺南優質農特產品拓展全國市場、增加農民銷售通路，臺南市長黃偉哲今（20）日再度化身「農產推銷員」，親自前往電視購物台直播推薦臺南東山窯燒柴焙龍眼乾。這次共備貨21,000包完售(每包250公克、每箱7包、備貨3,000箱)，在黃偉哲熱情推薦、通路優惠及臺南農產品優質口碑帶動下，短短40分鐘即全數完售，再度展現臺南農產的市場競爭力。黃偉哲表示，東山是臺灣重要的龍眼產區，東山龍眼乾更是臺南極具代表性的農產加工品。每一顆香甜醇厚的龍眼乾，都凝聚農民辛勤耕耘的成果與世代傳承的柴焙技藝。透過龍眼木慢火燻焙，將龍眼天然甜香與柴燒果木香氣融合，造就獨特的臺南好滋味。歡迎全國消費者多多選購，不僅品嚐優質農產，更是用實際行動支持臺南農民及傳統農村產業。南市府農業局表示，東山窯燒柴焙龍眼乾製作相當費工，從採收、入窯到翻焙，每一道工序都仰賴農友長年累積的經驗。傳統製程以龍眼木為燃料，經過多日慢火燻焙並定時翻動，使果實均勻受熱，逐步濃縮天然甘甜並形成特有的醇厚柴焙香氣。南市府指出，此次透過電視購物台直播，讓全臺消費者更直接認識東山龍眼產地特色與傳統工藝，3.5公噸龍眼乾40分鐘完售，不僅反映市場對臺南農產品品質的肯定，也讓農民長時間投入的心血轉化為實質收益。參與供貨的百大青農劉家峻也感謝全臺消費者以購買行動支持在地農業。市府未來將持續結合電商、電視購物及實體展售等多元通路，協助優質農特產品拓展市場、提升品牌能見度，讓更多臺南好物走進全臺家庭。