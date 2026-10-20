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台北市長蔣萬安今（20）晚接受主持人謝震武《新聞面對面》專訪，面對媒體人蘭萱詢問，會去參加一些大家印象中的綠媒「三民自」嗎？還是沒有被邀請？蔣萬安則說，他還有很多市政要推進，但他的對手有24小時面對選戰的規畫安排，不過隨即遭媒體人陳敏鳳吐槽，「他也沒有啊，他也被徐巧芯逼去立法院」，蘭萱也追問「所以是他們有邀，但你沒有時間去嗎？還是不敢去？」，蔣則連忙否認，稱辯論跟邀訪都是大開大闔。媒體人蘭萱提問時直言，蔣萬安的民調不斷被追趕，但他對自己充滿自信，且認為政績可以爭取到選票，但又坦言民調接近程度超乎想像，所以除了沈伯洋口才好、認知作戰外，團隊沒有任何問題嗎？你們有沒有真正檢討過去這段時間？真的只是起步慢的問題嗎？還是不夠靈敏？不認為過度輕敵嗎？蘭萱更問，講到破圈，他是正忙完一陣子接受訪問時，第一個選擇的媒體，坦白來說是同溫層、安全地帶，直到今天到謝震武的節目才稍微破圈，她很好奇，今天專訪後，「你會去大家印象中的綠媒、三民自嗎？」還是沒被邀請？因為現在台北市民認為到了變化的關鍵時刻，要有新的願景，市長過度打安全牌，你的保守度怎麼看待？有沒有滾動式檢討這件事？蔣萬安則表示，確實現在面臨明天還要進議會，還有很多市政要推進，39天面對選戰，很多邀約，就像他的對手有24小時面對選戰的規畫安排。不過媒體人陳敏鳳隨即駁斥，「他也沒有啊，他也被徐巧芯逼去立法院」，蔣萬安說這是一個選擇，大家各自的立場。蘭萱追問，所以是他們有邀，但你沒有時間去嗎？還是不敢去？蔣萬安說，再怎麼樣也不能錯過小武哥，辯論跟節目邀訪都是大開大闔，都持開放態度。媒體人邱明玉也追問，到底第二場辯論會有沒有，這是一句話的問題？蔣萬安則說，都是持開放的態度，如果有第二場辯論，而且如果能協調成，當然願意參加。邱明玉則追問有沒有簽同意書，蔣萬安說團隊已經表達了，如果有邀約，就可以坐下來，如果協調成當然願意參加。