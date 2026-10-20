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▲味全龍張政禹後腦勺的髒辮從台灣大賽前的4條剩下1條。（圖／味全龍提供,2026.10.20）

中華職棒味全龍今（20）日台灣大賽G3以6：0完封中信兄弟，取得3勝0敗「聽牌」優勢，明（21）日有機會一舉奪下隊史第6座年度總冠軍。當家游擊手張政禹此役繳出雙安、4打點的亮眼表現，成為獲勝大功臣；談到7局上關鍵頭部撲壘形成內野安打，他開玩笑表示平時有練「閃身步」。此外，龍隊此役得分突破5分，全隊都能獲得球隊提供的激勵獎金，張政禹笑說，「剛剛每個人都叫我『哥』！因為每個人都有這筆獎金，見者有份，在場有幫忙喊聲的都是很好的動力，很高興我可以做到這一點。」此役前6局雙方0：0平手，龍隊在7局上把握對手換投時機，兩出局後發動攻勢，先靠著2支安打、3次四死球攻下2分，隨後張政禹擊出一壘方向軟弱滾地球，他靠著腳程加上頭部撲壘成功閃過觸殺，替龍隊添加2分保險分。9局上張政禹再把握二、三壘有人機會，敲出2分打點安打，助隊以6：0完封對手，取得3連勝「聽牌」優勢。賽後談到7局上關鍵的內野安打，張政禹先開玩笑說自己平常有在練「閃身步」，「沒有啦！打出去就全力跑。那球其實沒有掌握得很好，但打出去就全力跑。很謝謝前面的隊友，賣肉（觸身球）的賣肉、選球的選球，這都是兩出局後的攻勢，我覺得球隊真的有在成長，還有一場（封王），就繼續加油。」張政禹今日貢獻4分打點，是全隊贏球大功臣。他透露，此役球隊拿超過5分，全隊都有獎金，「真的啦！打5分全隊都有獎金，很開心，不好意思讓球隊花錢。例行賽就有，季後賽一定會比較多，剛剛每個人都叫我『哥』。因為每個人都有這筆獎金，見者有份，在場有幫忙喊聲的都是很好的動力，很高興我可以做到這一點。」在台灣大賽開打前，張政禹特地留了4條髒辮，只要贏1場就剪掉1條，如今龍隊拿下3連勝，他後腦勺的髒辮也僅剩下1條。張政禹直言團隊投手、打擊都表現很好；談到取得「聽牌」，張政禹盼隊友順其自然，「不要太要求一定要做什麼事情。」在張政禹敲出關鍵內野安打擴大比分後，不少內野象迷提前離席，張政禹聽到後表示：「真的假的？還沒比到最後，不要提前離席。既然都花錢進來了，就看完吧！」他坦言，兩隊選手都把最好的狀態呈現出來，「不一定要哪一隊輸或贏，每一隊的人都已經盡力了，他們也是100%。」