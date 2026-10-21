至於如何改善貧打問題，黃忠義認為首要改變擊球策略、把選球做好。從首戰結束後，黃忠義就多次呼籲兄弟打者「不要著急！」，要學習味全龍那樣，先纏鬥、消耗洋投用球數，「可惜兄弟打者一直沒有貫徹這部分。」

我是廣告 請繼續往下閱讀

第七局誰最關鍵？黃忠義認為是曾聖安

黃忠義還特別點名曾聖安該局打席最關鍵，「能在大場面下沉穩應對，在1好球劣勢下連選4顆壞球，選球能力完全不像20歲的孩子。」

讓兄弟整個都亂了，其實那個打席最關鍵。

笑說葉君璋沒在怕 黃忠義：他把曾聖安當成未來頭號戰將

耐心選球很重要 黃忠義多次呼籲兄弟打者「別急！」

兄弟打者陷入急躁情緒了，鋼龍今天又投滿7局，甚至用球數還沒破百，該怎麼纏鬥、消耗好投手的用球數，兄弟打者一直沒有貫徹這部分。

中職37年台灣大賽G3，中信兄弟打擊熄火、牛棚又出狀況，最終0：6慘敗，系列賽陷入0勝3敗低潮，賽後第七局調度成為球迷討論焦點，球評黃忠義認為，兄弟調度沒有問題，只是結果不理想，黃忠義賽後提到關鍵第七局，調度沒有太多值得詬病之處，只是右投江忠城意外沒有解決劉俊緯、蔣少宏兩棒，面對左打部隊由呂彥青接手也沒問題，但卻連續投出保送釀成失分，曾聖安雖然該打席沒有打點進帳，但在兄弟換上牛棚大將呂彥青時，2出局、一二壘有人局面下，選到保送形成滿壘，「「葉君璋也沒在怕，那樣的場面讓曾聖安繼續打，沒有換成代打。」黃忠義笑說，葉君璋真的有兌現承諾，把曾聖安當成味全龍未來頭號戰將在養成。中信兄弟面對0勝3敗劣勢，黃忠義認為已經沒有什麼好說，「就是最好的全部派上去。」至於前3戰只拿1分的打線低潮，他認為兩隊前3戰洋投都很強，如何耐心消耗球數很重要。他舉出第六局羅戈在85球情況下，原先僅用3球拿到2個出局數，卻被張政禹消耗多達11球，導致用球數破百，無緣續投、導致第七局就要啟動牛棚當作案例，「