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台北市長蔣萬安今（20）晚接受主持人謝震武《新聞面對面》專訪，面對媒體人輪番質疑蔣萬安競選團隊是否輕敵，蔣萬安澄清「我從來沒有輕敵」，但也坦言沒有預期到今天的民調結果。他說，這次選戰他面對的是兩個沈伯洋，府院黨全部對他一個人，「這是我的真實感受，怎麼全國好像都台北是在選舉」，所以選戰腳步會隨時調整。蔣萬安今接受資深主持人謝震武專訪，《新聞面對面》派出資深媒體人陳敏鳳、單厚之、尚毅夫、邱明玉和蘭萱5人搭配訪問。一開場謝震武就問到，對於信民協會公布落後17%的民調有沒有感到訝異？蔣萬安坦言，他有預期民調在選戰最後倒數一定很接近，但今天的結果並沒有預期到。媒體人陳敏鳳詢問，到底何時發現自己輕敵？蔣萬安則表示「我從來沒有輕敵」，每一次選舉他都是非常謹慎，嚴陣以待，而且戰戰兢兢，經歷幾次選舉的經驗，他不可能去輕敵。不過媒體人蘭萱也質疑，蔣萬安對自己充滿自信，也認為政績可以爭取選票，但過去這段時間，真的只是起步慢的問題嗎？還是說有沒有任何靈敏度不夠？洋流已經兵臨城下了，你們可能還有點老神在在，你們不認為自己過度輕敵嗎？團隊沒有更大的修正或反應更快？蔣萬安說，所以他19日也宣布競選主委邀請盧秀燕，也讓北市立委參與整個選戰接下來的決策討論，確實會做一些變化，因應洋流跟選戰進逼、各種攻防，所以當然隨時在調整。蔣萬安強調，一方面必須穩住市政，二方面拚連任也必須審慎面對選戰，所以這次競總成立、人事架構的確定，因應局勢變化做節奏跟步調的重整。媒體人單厚之追問，到底他覺得團隊有沒有問題？還是敵人太強大？蔣萬安說當然會一直檢視，包括溝通協調彼此磨合，每次選戰都是如此，當然因應局勢不一樣，所以加快腳步，快速反映，包括重新佈署人事，各自職掌分工，這本就是每次選舉都要面臨突發局勢變化因應。蔣萬安說，這次選舉的對手，他們非常會打選舉，他面對的不只是一個候選人，是府院黨全部對他一個，他過去選舉沒有碰過這樣的情形，這是他真實的感受，相信大家認為打開電視，怎麼全國好像台北市在選舉，而且他面對的不是一個沈伯洋是兩個沈伯洋，現在大家看到全黨針對他一個人，所以選戰的腳步會隨時調整。