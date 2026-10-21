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日本山梨縣富士河口湖町一間飯店於19日發現一名30多歲女子在飯店客房內倒臥在血泊中。根據最新解剖結果，死者死因確定為失血過多，且頸部至少有一處遭利刃劃出的深層刺創。最新調查發現，嫌犯的兇器是在旅行中購買。根據山梨電視台報導，警方目前已逮捕與死者參加同個旅行團，且同住一室的27歲台灣籍女子楊閔涵，依涉嫌違反《銃刀法》（槍砲彈藥刀械管制法）將她逮捕，並研判該名女子了解死者遇害過程，正展開深入調查。鄰近居民表示，「當時看到停了兩輛救護車，還以為發生了什麼重大意外事故」，警方證實，死者為隨旅行團赴日觀光的38歲台灣籍女子。經法醫解剖後，確定死因為失血過多身亡。警方辦案人員透露，死者頸部留有至少一處由刀刃造成的深層傷口，警方已在案發現場扣押一把菜刀。辦案人員進一步指出，嫌犯持有的菜刀是在行程途中購買；而嫌犯與死者兩人皆是獨自報名參加旅遊團。警方目前認定嫌犯知曉死者死亡的詳細經過，正針對具體案情與動機進行嚴密調查。