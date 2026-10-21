我是廣告 請繼續往下閱讀

▲味全龍在台灣大賽G3靠著張政禹雙安、4打點的帶領，以6：0完封中信兄弟，取得「聽牌」優勢。（圖／味全龍提供,2026.10.21）

⚾中職37年台灣大賽賽程

場次 日期 時間 對戰 場地 G1 10月17日 17：05 中信兄弟 0：3 味全龍 大巨蛋 G2 10月18日 17：05 中信兄弟 1：3 味全龍 大巨蛋 G3 10月20日 18：35 味全龍 6：0 中信兄弟 大巨蛋 G4 10月21日 18：35 味全龍 VS 中信兄弟 大巨蛋 G5 10月23日 18：35 中信兄弟 VS 味全龍 大巨蛋 G6 10月24日 17：05 中信兄弟 VS 味全龍 大巨蛋 G7 10月25日 17：05 中信兄弟 VS 味全龍 大巨蛋

⚾中職全年戰績排名

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 備註 1 味全龍 120 67-53-0 0.558 台灣大賽 2 統一獅 120 64-55-1 0.538 止步季後挑戰賽 3 富邦悍將 120 59-61-0 0.492 淘汰 4 樂天桃猿 120 57-61-2 0.483 淘汰 5 中信兄弟 120 56-62-2 0.475 台灣大賽 6 台鋼雄鷹 120 54-65-1 0.454 淘汰

▲在台灣大賽面臨「背水一戰」的中信兄弟，今日在G4推出「本土王牌」鄭浩均先發。（圖／中信兄弟提供）

⚾味全龍vs中信兄弟基本資訊

▲味全龍投手黃暐傑今日扛下台灣大賽G4先發重任。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.09.15）

⚾味全龍vs中信兄弟戰局分析

▲2026年中職台灣大賽32人名單。（圖／中職提供,2026.10.16）

⚾味全龍vs中信兄弟陣容

⚾季後挑戰賽要去哪看？

中華職棒37年台灣大賽G4今（21）日持續在臺北大巨蛋舉行，手握3勝「聽牌」優勢的味全龍交手面臨「背水一戰」的中信兄弟，由黃暐傑掛帥先發戰鄭浩均，上演一場「土投對決」。若龍隊今日再勝兄弟，將笑納隊史第6座年度總冠軍，兄弟則要避免被「橫掃」，力拚將戰線延長至G5。對戰組合：味全龍 vs 中信兄弟比賽時間：10月21日18：35比賽場地：臺北大巨蛋先發投手：黃暐傑 vs 鄭浩均🟡黃暐傑本季出賽10場，拿下1勝1敗，防禦率3.47。今年黃暐傑與兄弟交手3場，無勝敗紀錄，對戰防禦率0。🟡鄭浩均本季出賽17場，拿下5勝7敗，防禦率5.61。今年鄭浩均與龍隊交手5場，拿下1勝2敗，對戰防禦率3.16。龍隊目前取得3勝0敗「聽牌」優勢，若今日再度擊退兄弟，不僅完成系列賽「橫掃」，更奪下隊史第6座。前三戰打完，龍隊3勝0敗、兄弟0勝3敗，若G4由兄弟獲勝，戰績將變成龍隊3勝1敗、兄弟1勝3敗。回顧過去台灣大賽，共有18次3勝1敗紀錄，其中15次順利封王，奪冠機率83.3%，1勝3敗逆襲奪冠機率為16.7%。黃暐傑自去年返台後，與兄弟4場交手全是後援，累計對戰投球局數僅4場。因此兄弟打線與黃暐傑的實戰交手次數有限，算是另類陌生的對手 。龍隊總教練葉君璋前役賽後指出，黃暐傑若能維持季末投球狀態就已足夠，不會強求一定要投到80球。面臨背水一戰的兄弟，G4由鄭浩均掛帥，攤開對戰成績，龍隊32人名單中，郭天信、張政禹的對戰數據出色。郭天信生涯與鄭浩均交手25打數敲9安、1轟，對戰打擊率高達3成60，張政禹生涯與鄭浩均交手11打數敲出4安，對戰打擊率3成64。投手（15人）：李超、陳禹勳、林柏佑、黃暐傑、蔣銲、鋼龍、呂偉晟、趙璟榮、伍鐸、陳冠偉、曹祐齊、林子昱、林鋅杰、梅賽鍶、林凱威捕手（3人）：林辰勳、蔣少宏、姚冠瑋內野手（8人）：朱育賢、李凱威、劉俊緯、張政禹、李展毅、劉基鴻、拿莫．伊漾、石翔宇外野手（6人）：陳子豪、郭天信、王順和、張祐銘、曾聖安、張祐嘉投手（15人）：魏碩成、鄭凱文、江忠城、李振昌、勝騎士、羅戈、鄭浩均、菲力士、余謙、蔡齊哲、曾品洋、呂彥青、陳琥、謝榮豪、伍立辰捕手（3人）：林吳晉瑋、陳統恩、高宇杰內野手（8人）：張士綸、王威晨、張仁瑋、陳俊秀、王政順、黃韋盛、江坤宇、岳東華外野手（6人）：曾頌恩、許庭綸、詹子賢、林志綱、宋晟睿、岳政華網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網有線電視：緯來電視網MOD：緯來精采台廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網