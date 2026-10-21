中華職棒37年台灣大賽G4今（21）日持續在臺北大巨蛋舉行，手握3勝「聽牌」優勢的味全龍交手面臨「背水一戰」的中信兄弟，由黃暐傑掛帥先發戰鄭浩均，上演一場「土投對決」。若龍隊今日再勝兄弟，將笑納隊史第6座年度總冠軍，兄弟則要避免被「橫掃」，力拚將戰線延長至G5。《NOWNEWS今日新聞》為您整理中職台灣大賽G4「先發投手、轉播、分析」一次看。
🟡本文重點摘要
📍台灣大賽賽程
📍中職全年戰績排名
📍味全龍vs中信兄弟基本資訊
📍味全龍vs中信兄弟戰局分析
📍味全龍vs中信兄弟陣容
📍台灣大賽要去哪看？
⚾中職37年台灣大賽賽程
⚾中職全年戰績排名
⚾味全龍vs中信兄弟基本資訊
對戰組合：味全龍 vs 中信兄弟
比賽時間：10月21日18：35
比賽場地：臺北大巨蛋
先發投手：黃暐傑 vs 鄭浩均
🟡黃暐傑本季出賽10場，拿下1勝1敗，防禦率3.47。今年黃暐傑與兄弟交手3場，無勝敗紀錄，對戰防禦率0。
🟡鄭浩均本季出賽17場，拿下5勝7敗，防禦率5.61。今年鄭浩均與龍隊交手5場，拿下1勝2敗，對戰防禦率3.16。
⚾味全龍vs中信兄弟戰局分析
🚩龍隊再奪1勝就封王：龍隊目前取得3勝0敗「聽牌」優勢，若今日再度擊退兄弟，不僅完成系列賽「橫掃」，更奪下隊史第6座。
🚩3勝1敗與1勝3敗奪冠率：前三戰打完，龍隊3勝0敗、兄弟0勝3敗，若G4由兄弟獲勝，戰績將變成龍隊3勝1敗、兄弟1勝3敗。回顧過去台灣大賽，共有18次3勝1敗紀錄，其中15次順利封王，奪冠機率83.3%，1勝3敗逆襲奪冠機率為16.7%。
🚩兄弟打線對黃暐傑很陌生：黃暐傑自去年返台後，與兄弟4場交手全是後援，累計對戰投球局數僅4場。因此兄弟打線與黃暐傑的實戰交手次數有限，算是另類陌生的對手 。龍隊總教練葉君璋前役賽後指出，黃暐傑若能維持季末投球狀態就已足夠，不會強求一定要投到80球。
🚩鄭浩均要警戒張政禹、郭天信：面臨背水一戰的兄弟，G4由鄭浩均掛帥，攤開對戰成績，龍隊32人名單中，郭天信、張政禹的對戰數據出色。郭天信生涯與鄭浩均交手25打數敲9安、1轟，對戰打擊率高達3成60，張政禹生涯與鄭浩均交手11打數敲出4安，對戰打擊率3成64。
⚾味全龍vs中信兄弟陣容
📍味全龍台灣大賽32人名單（總教練：葉君璋）
投手（15人）：李超、陳禹勳、林柏佑、黃暐傑、蔣銲、鋼龍、呂偉晟、趙璟榮、伍鐸、陳冠偉、曹祐齊、林子昱、林鋅杰、梅賽鍶、林凱威
捕手（3人）：林辰勳、蔣少宏、姚冠瑋
內野手（8人）：朱育賢、李凱威、劉俊緯、張政禹、李展毅、劉基鴻、拿莫．伊漾、石翔宇
外野手（6人）：陳子豪、郭天信、王順和、張祐銘、曾聖安、張祐嘉
📍中信兄弟台灣大賽32人名單（總教練：平野惠一）
投手（15人）：魏碩成、鄭凱文、江忠城、李振昌、勝騎士、羅戈、鄭浩均、菲力士、余謙、蔡齊哲、曾品洋、呂彥青、陳琥、謝榮豪、伍立辰
捕手（3人）：林吳晉瑋、陳統恩、高宇杰
內野手（8人）：張士綸、王威晨、張仁瑋、陳俊秀、王政順、黃韋盛、江坤宇、岳東華
外野手（6人）：曾頌恩、許庭綸、詹子賢、林志綱、宋晟睿、岳政華
⚾季後挑戰賽要去哪看？
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網
有線電視：緯來電視網
MOD：緯來精采台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
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📍台灣大賽賽程
📍中職全年戰績排名
📍味全龍vs中信兄弟基本資訊
📍味全龍vs中信兄弟戰局分析
📍味全龍vs中信兄弟陣容
📍台灣大賽要去哪看？
|場次
|日期
|時間
|對戰
|場地
|G1
|10月17日
|17：05
|中信兄弟 0：3 味全龍
|大巨蛋
|G2
|10月18日
|17：05
|中信兄弟 1：3 味全龍
|大巨蛋
|G3
|10月20日
|18：35
|味全龍 6：0 中信兄弟
|大巨蛋
|G4
|10月21日
|18：35
|味全龍 VS 中信兄弟
|大巨蛋
|G5
|10月23日
|18：35
|中信兄弟 VS 味全龍
|大巨蛋
|G6
|10月24日
|17：05
|中信兄弟 VS 味全龍
|大巨蛋
|G7
|10月25日
|17：05
|中信兄弟 VS 味全龍
|大巨蛋
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|備註
|1
|味全龍
|120
|67-53-0
|0.558
|台灣大賽
|2
|統一獅
|120
|64-55-1
|0.538
|止步季後挑戰賽
|3
|富邦悍將
|120
|59-61-0
|0.492
|淘汰
|4
|樂天桃猿
|120
|57-61-2
|0.483
|淘汰
|5
|中信兄弟
|120
|56-62-2
|0.475
|台灣大賽
|6
|台鋼雄鷹
|120
|54-65-1
|0.454
|淘汰
對戰組合：味全龍 vs 中信兄弟
比賽時間：10月21日18：35
比賽場地：臺北大巨蛋
先發投手：黃暐傑 vs 鄭浩均
🟡黃暐傑本季出賽10場，拿下1勝1敗，防禦率3.47。今年黃暐傑與兄弟交手3場，無勝敗紀錄，對戰防禦率0。
🟡鄭浩均本季出賽17場，拿下5勝7敗，防禦率5.61。今年鄭浩均與龍隊交手5場，拿下1勝2敗，對戰防禦率3.16。
🚩龍隊再奪1勝就封王：龍隊目前取得3勝0敗「聽牌」優勢，若今日再度擊退兄弟，不僅完成系列賽「橫掃」，更奪下隊史第6座。
🚩3勝1敗與1勝3敗奪冠率：前三戰打完，龍隊3勝0敗、兄弟0勝3敗，若G4由兄弟獲勝，戰績將變成龍隊3勝1敗、兄弟1勝3敗。回顧過去台灣大賽，共有18次3勝1敗紀錄，其中15次順利封王，奪冠機率83.3%，1勝3敗逆襲奪冠機率為16.7%。
🚩兄弟打線對黃暐傑很陌生：黃暐傑自去年返台後，與兄弟4場交手全是後援，累計對戰投球局數僅4場。因此兄弟打線與黃暐傑的實戰交手次數有限，算是另類陌生的對手 。龍隊總教練葉君璋前役賽後指出，黃暐傑若能維持季末投球狀態就已足夠，不會強求一定要投到80球。
🚩鄭浩均要警戒張政禹、郭天信：面臨背水一戰的兄弟，G4由鄭浩均掛帥，攤開對戰成績，龍隊32人名單中，郭天信、張政禹的對戰數據出色。郭天信生涯與鄭浩均交手25打數敲9安、1轟，對戰打擊率高達3成60，張政禹生涯與鄭浩均交手11打數敲出4安，對戰打擊率3成64。
📍味全龍台灣大賽32人名單（總教練：葉君璋）
投手（15人）：李超、陳禹勳、林柏佑、黃暐傑、蔣銲、鋼龍、呂偉晟、趙璟榮、伍鐸、陳冠偉、曹祐齊、林子昱、林鋅杰、梅賽鍶、林凱威
捕手（3人）：林辰勳、蔣少宏、姚冠瑋
內野手（8人）：朱育賢、李凱威、劉俊緯、張政禹、李展毅、劉基鴻、拿莫．伊漾、石翔宇
外野手（6人）：陳子豪、郭天信、王順和、張祐銘、曾聖安、張祐嘉
📍中信兄弟台灣大賽32人名單（總教練：平野惠一）
投手（15人）：魏碩成、鄭凱文、江忠城、李振昌、勝騎士、羅戈、鄭浩均、菲力士、余謙、蔡齊哲、曾品洋、呂彥青、陳琥、謝榮豪、伍立辰
捕手（3人）：林吳晉瑋、陳統恩、高宇杰
內野手（8人）：張士綸、王威晨、張仁瑋、陳俊秀、王政順、黃韋盛、江坤宇、岳東華
外野手（6人）：曾頌恩、許庭綸、詹子賢、林志綱、宋晟睿、岳政華
⚾季後挑戰賽要去哪看？
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網
有線電視：緯來電視網
MOD：緯來精采台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
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