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效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）波士頓紅襪隊的台灣好手鄭宗哲，昨（20）日舉辦返台記者會，分享今年旅美的點點滴滴。會後與鄭宗哲聊到大聯盟情緒最火爆的紅襪隊球迷時，鄭宗哲大讚紅襪隊球迷不僅死忠還很懂球，讓他印象深刻的是，敲出生涯首安的那天，一走出球場就獲得許多球迷恭喜，「會覺得很特別，我才來一天而已。」被問到會不會唱紅襪隊名曲〈Sweet Caroline〉，鄭宗哲連忙笑說自己是音癡，「我聽過，但我不會唱。」談到芬威主場球迷，鄭宗哲直呼紅襪迷真的是很喜歡棒球跟懂棒球，「因為紅襪隊有蠻多老球迷，是死忠的那種球迷，加油也很大聲。」鄭宗哲直言，芬威球場幾乎每天都是滿場，「你可能為了球員去，也可能為了波士頓進場，也有為了綠色怪物而進場，所以幾乎每天都是滿場。」鄭宗哲說，有生之年能在芬威球場打球，更在滿場球迷的「基襪大戰」敲出大聯盟首安很幸運，「那時候流行Tarps Off，大家把衣服脫掉，真的很幸運。」紅襪隊球迷向來以熱情、懂球但情緒十分火爆、嚴苛著稱，但鄭宗哲反而覺得紅襪隊球迷蠻友善的。鄭宗哲回憶，他敲出生涯首安當天，一走出球場，就獲得許多球迷祝賀，「因為芬威是老球場，沒有停車場，所以賽後會封街。走出去時，一大票球迷就喊『Cheng！』，然後跟我講恭喜、Congrats。」鄭宗哲說，自己才在紅襪隊打一天，球迷就知道他是誰，「會覺得很特別，我才來一天而已。」當被問到會不會唱紅襪隊名曲〈Sweet Caroline〉時，鄭宗哲笑說，「我聽過，但不會唱，我是音癡。」鄭宗哲指出，〈Sweet Caroline〉在紅襪隊每個層級都會播，「以前對到紅襪隊就有發現，然後在3A也都會，每個層級都有。」〈Sweet Caroline〉是美國流行音樂天王級歌手尼爾戴門（Neil Diamond）膾炙人口的作品之一，歌詞與紅襪隊毫無關係，但在1998年，紅襪隊球團一位員工在女兒Caroline出生當天，情商負責播放音樂的工作人員放這首歌，沒想到獲得熱烈迴響，2002年紅襪隊新老闆亨利（John W. Henry）規定第8局攻守交換時播放，這首歌自此成為紅襪隊的主題曲。