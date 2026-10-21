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歌手艾成2022年過世，獨留妻子王瞳，而他生前經營的餐廳「艾叻沙」因疫情留下500萬元債務，在王瞳與其他股東努力下，已經將債務還清，讓艾叻沙得以繼續經營。王瞳昨日出席活動時被問到餐廳經營的狀況，她回應當初受疫情影響，一度考慮要結束營業，但後來和艾成的二姊、二姊夫籌備資金，大股東也願意幫忙，才把債務還清，現在餐廳由艾成堂哥經營。艾叻沙全盛時期曾開5家分店，現在只剩下三重店，王瞳也不會過問營運狀況，把權力完全交給堂哥，但也說堂哥有跟她和二姊借錢，「親人的債務就沒那麼急。」她也感謝一路上貴人相助，才能讓愛成家鄉的味道繼續留下來。而最近張秀卿和前夫的債務糾紛，王瞳則說和張秀卿不熟，希望他們能盡快找到妥善的處理方式，也感嘆錢真的很難賺。