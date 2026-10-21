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雙屬性卡牌首次登場 卡牌組成更具挑戰

▲全新「超級超夢Xex」卡牌擁有2種屬性。（圖／《PTCG Pocket》提供）

基礎寶可夢ex更強勁 全新設計卡面有新意

▲全新擴充包中的「皮卡丘ex」。（圖／《PTCG Pocket》提供）

▲可愛的「夢幻ex」卡牌。（圖／《PTCG Pocket》提供）

▲「妙蛙花」擁有全新卡面。（圖／《PTCG Pocket》提供）

▲展現霸氣的「噴火龍」。（圖／《PTCG Pocket》提供）

▲在全新擴充包展現不同姿態的「水箭龜」。（圖／《PTCG Pocket》提供）

透過新登場的特別包「最初的夥伴」 讓收藏變得更有趣

▲特別卡包「最初的夥伴」，可抽到各個地區的御三家。（圖／《PTCG Pocket》提供）

特別活動卡包 滿滿皮卡丘都在這裡

▲「皮卡皮卡！皮卡丘卡牌包」收錄皮卡丘ex特別實境卡及周邊。（圖／《PTCG Pocket》提供）

寶可夢卡牌手機遊戲《Pokémon Trading Card Game Pocket》（PTCG Pocket）宣布新消息，全新擴充包「雙元融合」預計在10月29日登場！擴充包將會新增皮卡丘、噴火龍等寶可夢的全新卡牌，以及包括超級超夢X在內的部分寶可夢，首次以「雙屬性」卡牌登場。另外，喜歡收藏卡牌的玩家別錯過全新特別包「最初的夥伴」、寶可夢30週年特別包「皮卡皮卡！皮卡丘卡牌包」。《PTCG Pocket》官方表示，全新擴充包「雙元融合」將於10月29日9:00登場，本次擴充包收錄許多用全新模樣登場的熟悉寶可夢，像是皮卡丘、噴火龍、妙蛙花、水箭龜等，還有基礎寶可夢的「寶可夢ex」卡牌，像是「呆火鱷ex」、「夢幻ex」。這次新卡包「雙元融合」的重點，就是擁有2種屬性的寶可夢卡牌，像是原本只有超能力屬性的「超級超夢Xex」，在新的雙屬性卡牌中同時有超能力和格鬥屬性，「超級甲賀忍蛙ex」則擁有水屬性及惡屬性，讓訓練家的牌組多了更多可能性。本次擴充包也收錄基礎寶可夢的ex卡牌，像是皮卡丘ex、呆火鱷ex、夢幻ex等，牠們擁有比普通型態更高的HP及攻擊力，這次的「皮卡丘ex」擁有120點HP，只需要1顆能量的招式「皮卡拳」，可以給對手30點傷害，2顆電屬性及1顆任意屬性可發動的招式「閃電尾」，雖然需要丟棄2顆電屬性能量，不過可以造成130點傷害。玩家熟悉的初代御三家最終進化型，妙蛙花、噴火龍、水箭龜，也有全新設計的卡面，帶給訓練家耳目一新的感覺，牠們也各自帶有不同對戰特性。《PTCG Pocket》全新擴充包「雙元融合」預計在10月29日9:00登場，有興趣的玩家不要錯過了。特別包跟一般的擴充包不同，特別包可使用每週恢復1次的「特別包開包力」來開封，除了一部分的卡牌之外，特別包的卡牌與其他擴充包的卡牌相同，若為同樣稀有度，則卡牌之間可互相交換。特別包「最初的夥伴」收錄許多特別的卡牌，這些卡牌上有在寶可夢系列至今，作為故事舞台登場的9個地區，陪伴訓練家展開冒險的「最初的夥伴」寶可夢，本卡包每包會封入1張卡牌，且必定會是★的卡牌。官方也透露未來會推出收集特別包卡牌的任務、適合用來裝飾特別包卡牌的周邊、特別包開包沙漏等。為了慶祝寶可夢集換式卡牌遊戲30週年，2026年10月20日21:00到2027年10月20日13:59期間《PTCG Pocket》將推出特別的活動任務，只要登入遊戲10天，就能獲得「皮卡皮卡！皮卡丘卡牌包」，收錄全新皮卡丘ex特別實境卡，從「最強的基因」到「高級擴充包MEGA」登場過的⬥～★★及異色的皮卡丘卡牌，以及周邊物品等報酬。「皮卡皮卡！皮卡丘卡牌包」收錄的皮卡丘ex特別實境卡插畫，是由平面藝術家YOSHIROTTEN操刀繪製，他就是寶可夢集換式卡牌遊戲擴充包「30th CELEBRATION」的FUR（Futuristic Rare）卡牌繪師。