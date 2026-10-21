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3M、諾斯洛普財報報喜 道瓊強勢收高

AI投資過熱疑慮未解 科技股走勢分歧

科技巨頭財報將登場 市場緊盯2027年AI支出

受惠於企業財報優於預期，以及國際油價回落，美股週二（20日）漲跌互見，道瓊工業指數大漲近530點，標普500指數也收紅。不過，市場對人工智慧（AI）產業投資過熱及企業舉債擴張的疑慮尚未消除，科技股表現分歧，那斯達克指數小幅收黑。道瓊工業指數終場上漲529.85點，漲幅1.02%，收在52,495.88點；標普500指數上漲0.28%，收7,712.57點；那斯達克綜合指數微跌0.02%，收26,424.82點；費城半導體指數下跌0.29%，報11,283.81點。台積電ADR漲4.86美元或1.16％，日月光ADR跌0.07%；聯電ADR跌 2.04%；中華電信ADR跌 0.08%。台指期夜盤大漲634點或1.37％，收46975點。根據CNBC報導，企業財報成為推動道瓊上漲的主要動力。工業及安全產品製造商3M公布優於市場預期的財報，並上調全年財測，激勵股價大漲逾5%。航太國防大廠諾斯洛普格魯曼（Northrop Grumman）同樣因獲利優於預期，股價上漲超過4%，帶動大型藍籌股走強。另一方面，國際油價回吐稍早漲幅，也改善市場投資情緒。美國西德州中級原油（WTI）期貨下跌1.8%，收每桶101.79美元；布蘭特原油期貨下跌0.7%，收每桶108.79美元。在投資人持續關注中東局勢之際，油價與美國公債殖利率同步走低，為股市提供支撐。儘管美股週一出現反彈，那斯達克指數上漲逾1%，但市場仍擔心科技企業為擴建AI基礎設施大量舉債，未來需求與投資回報能否支撐龐大支出。南韓AI企業Elice上市首日股價暴跌逾30%，進一步打擊市場對AI概念股的信心，也拖累週二亞洲股市表現。不過，部分美國AI相關個股在交易期間逐漸回穩。威騰電子（Western Digital）上漲逾3%，希捷科技（Seagate Technology）漲逾2%，AI雲端運算業者CoreWeave及晶片公司邁威爾科技（Marvell Technology）也雙雙上漲超過1%。Direxion資本市場主管貝漢（Jake Behan）指出，今年以來，投資人願意忽略高利率帶來的壓力，主要是因為AI成長前景足以支撐市場信心，但上週的股市賣壓顯示，這項信念正開始受到考驗。他表示，未來幾週大型雲端服務業者將陸續公布財報，成為AI投資熱潮的下一場重要考驗。相較於單季營收及獲利是否優於預期，市場可能更加關注企業對AI投資報酬率、資料中心支出，以及2027年資本支出的最新預測，以判斷AI產業能否延續成長動能。