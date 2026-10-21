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▲李東洺（右）與瑟七（左）的戀情多次被提及。（圖／翻攝自IG@__seul777、@l.zq11）

統一獅啦啦隊成員瑟七與富邦悍將投手李東洺情傳多時，近來被拍到疑似邁入同居階段，在李東洺外出練習時，瑟七到附近超市買菜，李東洺晚上回家後兩人都未再出門，當初兩人的戀情就是從IG貼文中穿著一樣的鞋和雨傘才曝光。2024年11月，瑟七和李東洺的戀情曝光，因兩人的IG貼文和限時動態都出現過同一雙情侶鞋，車內還有一樣的花傘，事後瑟七表示雙方是好朋友，但也可當「更好的朋友」，曖昧指數破表。然而根據《CTWANT》報導，瑟七和李東洺疑似已經發展到同居階段，上個月初李東洺被直擊開著賓士休旅車出門，一路抵達大巨蛋，瑟七則是在下午4點多走出家門，接著騎共享機車到超市採買，一邊查看手機一邊挑選食材，看起來像是在研究食譜。晚上9點半左右，瑟七又到附近超商買了甜品回家，李東洺則在10點多開車返家，直到深夜兩人都沒有再出門。