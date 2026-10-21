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▲安以軒遭傳有意復出，幾月前她才在A-Lin的新歌MV中露臉。（圖／YouTube＠A-Lin官方專屬頻道）

本名：吳玟靜

英文名：Ady An

出生日期：1980年9月29日（46歲）

出生地：台灣台北市

職業：演員、歌手

代表作品：

電視劇：《麻辣鮮師》、《鬥魚》、《仙劍奇俠傳》、《下一站，幸福》、《倚天屠龍記》、《獨孤天下》

電影：《非誠勿擾2》

婚姻狀況：2017年與澳門德晉集團前主席陳榮煉結婚，育有一子一女（小名「66」與「娃寶」）

女星安以軒的老公陳榮煉是澳門德晉集團前主席，2022年因涉入洗錢、非法經營賭場等案件，遭判有期徒刑13年。安以軒自那時起就開始低調神隱，默默帶著小孩返台，過上偽單親生活。儘管身邊友人勸說她復出，但安以軒擔心丈夫與她的事情會影響小孩，遲遲不敢有動作，甚至產生心魔，直到近期才逐漸好轉，她更願意在A-Lin的MV露臉，傳出已有復出拍戲的念頭。據《鏡週刊》報導，安以軒近期已私下對友人透露，自己想復出拍戲，她更與不少戲劇圈的好友碰面，積極打聽情況，人生有望迎來新的轉機。畢竟安以軒當年留下不少精彩作品，包括《鬥魚》、《仙劍奇俠傳》、《下一站，幸福》等，至今都還有人在重播，可見她的名氣還是在，過往安以軒的演技也經常受到誇讚，要再有代表作應該不難。只是安以軒自從丈夫入獄後，就受困於心魔，她認為老公被關，自己若持續在演藝圈活動，恐怕會影響兩個小孩，所以先前遲遲不敢復出，僅低調帶著小孩返台，過上偽單親的生活。如今動了復出念頭，應該是身邊好友的勸說與鼓勵發揮作用，才讓她願意再拚一拚。而近10年沒有新作品的安以軒，今年6月時也在好友A-Lin的MV中露臉，歌曲〈一個人〉似乎蠻符合她現在的心境。安以軒在MV中獨自演出，呈現孤獨生活的狀態，不僅自言自語，還在深夜哭泣，這短暫演出機會，讓她小小滿足了戲癮，也為之後復出演藝圈鋪路。