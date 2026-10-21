強颱薔琵最新路徑出爐！氣象專家吳德榮指出，今（21）日下午起東北季風逐漸增強，北台灣轉有降雨機率，明（22）日迎風面雨勢將逐漸增大；週五（23日）受薔琵或其外圍環流影響，北部、宜蘭、花蓮及山區須慎防強風豪雨，週六（24日）風雨才會逐漸減弱。最新歐洲AI模式顯示，薔琵路徑已逐漸北轉，登陸台灣的可能性降低，但仍不能輕忽強風豪雨威脅。
薔琵颱風最新路徑！紅框沒碰台灣陸地、登陸機率降低
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」中表示，根據中央氣象署最新颱風路徑潛勢預測圖顯示，第29號強颱「薔琵」近中心平均風速60米／秒，已與白海豚、巴威、辛樂克並列今年風王。
薔琵颱風繼續向西北西、朝台灣東部海面逼近，逐漸北轉，通過石垣島附近，再向東北迴轉、撲向日本。「路徑潛勢預報」中的紅框（指未來較有可能經過的範圍）已不觸及台灣陸地，登陸機率降低。
最新歐洲（ECMWF）AI模式模擬顯示，系集平均路徑繼續向西北西轉北，週五（23日）通過石垣島附近，再向東北迴轉，系集個別成員（彩色細線）分散兩側，模擬路徑的不確定性顯示，登陸可能性已降低。
週五影響最明顯！北部、宜花及山區防強風豪雨
吳德榮提醒，雖然薔琵颱風通過台灣東側的過程中會逐漸減弱，但颱風強度仍強，其強風豪雨的威脅，絕不可小覷，且因模式會續調整，應密切觀察。
最新模式模擬顯示，週五（23日）受薔琵颱風或其外圍環流影響，北部、宜花及山區慎防強風豪雨，背風面亦轉有局部短暫陣雨的機率。週六（24日）薔琵颱風逐漸遠離，風雨由大而小、慢慢減緩。
天氣何時好轉？下週日一風雨減弱 下週二東北季風再增強
最新模式模擬顯示，下週日、一（25日、26日）風雨已停歇、天氣好轉，山區午後偶有局部短暫降雨。下週二（27日）東北季風增強，迎風面轉局部短暫降雨的機率，背風面晴朗穩定。
溫度方面，昨（20）日全台平地最高氣溫為嘉義大埔鄉、屏東內埔鄉均為35.9度，各地區最高氣溫約在35、36度。今晨各地晴朗，截至上午4時42分，縣市平地最低氣溫為新竹關西鎮18.4度，各地區平地最低氣溫約在19至21度。
最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今（21）日上半天仍穩定，下午起東北季風漸增強，北台灣轉有雨，明（22）日迎風面雨勢逐漸增大，背風面影響輕微；氣溫逐日下降、北台明顯轉涼。今（21）日各地區氣溫北部20至31度、中部21至34度、南部21至36度、東部19至34度。
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氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」中表示，根據中央氣象署最新颱風路徑潛勢預測圖顯示，第29號強颱「薔琵」近中心平均風速60米／秒，已與白海豚、巴威、辛樂克並列今年風王。
薔琵颱風繼續向西北西、朝台灣東部海面逼近，逐漸北轉，通過石垣島附近，再向東北迴轉、撲向日本。「路徑潛勢預報」中的紅框（指未來較有可能經過的範圍）已不觸及台灣陸地，登陸機率降低。
吳德榮提醒，雖然薔琵颱風通過台灣東側的過程中會逐漸減弱，但颱風強度仍強，其強風豪雨的威脅，絕不可小覷，且因模式會續調整，應密切觀察。
最新模式模擬顯示，週五（23日）受薔琵颱風或其外圍環流影響，北部、宜花及山區慎防強風豪雨，背風面亦轉有局部短暫陣雨的機率。週六（24日）薔琵颱風逐漸遠離，風雨由大而小、慢慢減緩。
最新模式模擬顯示，下週日、一（25日、26日）風雨已停歇、天氣好轉，山區午後偶有局部短暫降雨。下週二（27日）東北季風增強，迎風面轉局部短暫降雨的機率，背風面晴朗穩定。
溫度方面，昨（20）日全台平地最高氣溫為嘉義大埔鄉、屏東內埔鄉均為35.9度，各地區最高氣溫約在35、36度。今晨各地晴朗，截至上午4時42分，縣市平地最低氣溫為新竹關西鎮18.4度，各地區平地最低氣溫約在19至21度。
最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今（21）日上半天仍穩定，下午起東北季風漸增強，北台灣轉有雨，明（22）日迎風面雨勢逐漸增大，背風面影響輕微；氣溫逐日下降、北台明顯轉涼。今（21）日各地區氣溫北部20至31度、中部21至34度、南部21至36度、東部19至34度。
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